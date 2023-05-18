準媽媽吃大餐當心便祕、營養不良　國健署授點餐7技巧

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準媽咪外食營養攝取莫輕忽 控制不良恐致便秘依據國民健康署106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果，19-44歲婦女每週外食14次以上的比例為35.9%，而每日蔬菜攝取達3份以上比例為5.8%。外食的食物選擇對於準媽咪的營養攝取很重要，如果選擇不合適，可能導致熱量攝取過多，不容易控制好體重或營養素攝取不均衡，無法滿足孕期營養需求，再者纖維素攝取不足，可能造成便秘、痔瘡等。
節慶大餐聰明選 7大技巧健康無負擔如何慎選外食，對準媽媽而言，是一個重要的課題。國民健康署提醒準爸爸可以透過以下7大技巧，讓準媽咪也能吃得營養均衡又健康：
1、佳餚適量不過量：節日聚餐，在歡樂的氛圍烘托下，常會不自覺攝取過多的食物，建議點餐時，留意份量，並且適量進食，維持7分飽即可。
2、清蒸水煮會更好：建議在菜色選擇上多加注意，儘量選擇清蒸、水煮或涼拌等健康的烹調方式，而避免或減少油炸、糖醋、燴（勾芡）的菜色。
3、攝取優質好蛋白：準媽咪孕期需攝取豐富的蛋白質，以供胎兒發育所需。建議選擇菜色時，以脂肪含量較低的鮮蝦、海參、花枝、牛腱肉、雞肉為主。
4、高纖蔬果選得巧：足夠的纖維素能幫助準媽咪維持腸道健康、促進蠕動及預防便秘，建議聚餐時至少攝取兩種以上的蔬菜，以深綠色蔬菜尤佳，另外水果份量要控制，一餐約一個拳頭大。
5、有鈣含纖最甜蜜：過高的血糖會通過胎盤影響胎兒，可能導致增加巨嬰症、新生兒低血糖的風險，建議購買甜點時，可選含鈣質的乳酪蛋糕、含纖維素與鐵的紅豆紫米粥來代替鮮奶油泡芙、奶油蛋糕等，避免挑選沒有經過高溫烹調的食品，因其若沒有殺菌完全，容易發生食品中毒的情形。
6、咖啡因200mg不擔心：孕期需留意，不要因為擔心水腫而不攝取水分，需要注意足夠的水分，才能幫助腸道消化及避免便秘，水分以白開水最無負擔，聚餐飲品則可以選擇適量的新鮮果汁及無糖飲品；若想喝含有咖啡因的茶和咖啡，建議一天最多不能攝取超過200毫克的咖啡因。
7、關鍵營養葉酸鐵鈣：孕期有三大關鍵營養素，「葉酸」對胎兒的腦部神經發育非常重要；「鈣質」則可幫助胎兒骨骼發育；「鐵質」可幫助準媽咪預防貧血。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57835
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