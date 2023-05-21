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「人間芭比」Lisa幕後5個小秘密盤點！青梅竹馬竟也是韓國偶像

▲Lisa在舞台上飆唱Rap展現帥氣模樣，私下個性卻有著反差萌，讓粉絲無法不愛上。（圖／翻攝自Lisa IG）
▲Lisa在舞台上飆唱Rap展現帥氣模樣，私下個性卻有著反差萌，讓粉絲無法不愛上。（圖／翻攝自Lisa IG）

記者賴禹妡/綜合報導

「人間芭比」Lisa是韓國人氣女團BLACKPINK泰國籍成員，她擁有甜美臉蛋及九頭身完美比例，在舞台上雖然飆唱Rap展現帥氣模樣，私下個性卻有著反差萌，讓粉絲無法不愛上，其實Lisa身上還藏有許多驚喜的秘密，《NOWnews今日新聞》就整理出關於5個關於Lisa的幕後故事，通通報給粉絲知道！ 

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4歲就開始練舞！「跳舞機器」非浪得虛名 

Lisa從小就對表演相當感興趣，不但4歲就開始學習舞蹈，小時候的偶像還是BigBang、2NE1，長大後就加入舞團四處征戰，14歲時在YG娛樂泰國選拔賽上獲得第一名，以4000：1的機率成為海選中唯一入選的參賽者。  

▲▼星爺表明是Lisa（下圖）的粉絲。（圖／翻攝自周星馳、LISA IG）
▲Lisa從4歲就開始學習舞蹈，小時候的偶像還是BigBang、2NE1。（圖／翻攝自LISA IG）
YG娛樂首位外國藝人！選秀影片被看出無限潛能 

Lisa自2011年4月進入YG娛樂開啟練習生生涯，她是YG設立以來第一位外國人練習生，YG創辦人梁玄錫還曾表示，Lisa是YG成立20多年以來第一個出道的外國歌手，但她能出道並不是因為外國人身分，而是參加選秀的影片令人印象深刻，短短幾秒內就能看出她無限的潛能，即使只有14歲，氣勢和姿態卻異於常人。Lisa擔任5年練習生後，以BLACKPINK第二位官方公開的成員身分出道。  

▲Lisa是YG娛樂首位出道外國藝人。（圖／IG）
▲Lisa是YG設立以來第一位外國人練習生。（圖／翻攝自IG）
繼父是世界大廚！Lisa私下超黏爸 

Lisa的繼父保羅馬庫斯布魯施韋勒（Paul Markus Bruschweiler）為泰籍瑞士人，也是世界認證的米其林餐廳主廚，還在曼谷設立泰式廚藝學校，母親則是當地望族的女兒，Lisa私底下和繼父感情超好，還曾被目睹在機場抱著爸爸依依不捨，撒嬌的模樣十分可愛。  

▲（圖／翻攝自「BLACKPINK」YouTube）
▲Lisa（左）私底下和繼父（右）感情超好。（圖／翻攝自「BLACKPINK」YouTube）
已發行4本個人攝影集！女神不只拿麥克風還拿相機 

其實Lisa不只是舞蹈實力卓越，還擁有超強的攝影隱藏技能，她時常在IG上拿著底片相機入鏡，這些照片更集結成個人攝影集，目前她已經有4本個人攝影集發行，讓人對女神的多才多藝大感佩服。  

▲（圖／翻攝自Lisa IG）
▲Lisa時常在IG上拿著底片相機入鏡。（圖／翻攝自Lisa IG）
從小就認識！Lisa跟GOT7成員BamBam是青梅竹馬 

和Lisa一樣，男團GOT7的成員BamBam也是在韓國發展的泰國籍偶像，兩人還從小就在同一個舞團一起練舞，從出道前就是非常要好的朋友，雖然現在所屬不同公司，但兩人仍維持可貴的友誼，2019年還曾在泰國AIS 30週年慶典上合體，青梅竹馬同框讓粉絲全嗨爆。

▲（圖／翻攝自推特）
▲Lisa（左）和男團GOT7的成員BamBam（右）是青梅竹馬的關係。（圖／翻攝自推特）

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