「人間芭比」Lisa幕後5個小秘密盤點！青梅竹馬竟也是韓國偶像

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Lisa從小就對表演相當感興趣，不但4歲就開始學習舞蹈，小時候的偶像還是BigBang、2NE1，長大後就加入舞團四處征戰，14歲時在YG娛樂泰國選拔賽上獲得第一名，以4000：1的機率成為海選中唯一入選的參賽者。
YG娛樂首位外國藝人！選秀影片被看出無限潛能
Lisa自2011年4月進入YG娛樂開啟練習生生涯，她是YG設立以來第一位外國人練習生，YG創辦人梁玄錫還曾表示，Lisa是YG成立20多年以來第一個出道的外國歌手，但她能出道並不是因為外國人身分，而是參加選秀的影片令人印象深刻，短短幾秒內就能看出她無限的潛能，即使只有14歲，氣勢和姿態卻異於常人。Lisa擔任5年練習生後，以BLACKPINK第二位官方公開的成員身分出道。
繼父是世界大廚！Lisa私下超黏爸
Lisa的繼父保羅馬庫斯布魯施韋勒（Paul Markus Bruschweiler）為泰籍瑞士人，也是世界認證的米其林餐廳主廚，還在曼谷設立泰式廚藝學校，母親則是當地望族的女兒，Lisa私底下和繼父感情超好，還曾被目睹在機場抱著爸爸依依不捨，撒嬌的模樣十分可愛。
其實Lisa不只是舞蹈實力卓越，還擁有超強的攝影隱藏技能，她時常在IG上拿著底片相機入鏡，這些照片更集結成個人攝影集，目前她已經有4本個人攝影集發行，讓人對女神的多才多藝大感佩服。
從小就認識！Lisa跟GOT7成員BamBam是青梅竹馬
和Lisa一樣，男團GOT7的成員BamBam也是在韓國發展的泰國籍偶像，兩人還從小就在同一個舞團一起練舞，從出道前就是非常要好的朋友，雖然現在所屬不同公司，但兩人仍維持可貴的友誼，2019年還曾在泰國AIS 30週年慶典上合體，青梅竹馬同框讓粉絲全嗨爆。