是枝裕和《怪物》合作王牌編劇坂元裕二！坎城首映獲9分多鐘掌聲
聞名世界的日本知名導演是枝裕和，攜手王牌編劇坂元裕二、已故傳奇音樂大師坂本龍一，三位神級大師共同打造的新電影《怪物》，17日正式於第76屆坎城影展「競賽部門」首映，電影放映完畢後獲得全場滿堂彩，觀眾起立鼓掌長達9分半鐘，是枝裕和導演看見盛況，鬆了一口氣並感謝說道：「受到眾多演員與工作人員的支持，才能夠完成這部作品。我想向不能來到現場的團隊成員們報告各位觀眾的掌聲與表情。」一同前往影展的安藤櫻與永山瑛太也開心擁抱、分享這份喜悅。
記者陳雅蘭/綜合報導
《怪物》以心疼孩子的單親母親、希望息事寧人的教職員，以及天真無邪的孩子們，透過各種不同的視角來看待孩子們在學校引發的問題，並且探詢「怪物」究竟是誰，是一部描寫人與人之間各種複雜的關係以及情感的人性電影。
這次是「王牌導演」是枝裕和與「王牌編劇」坂元裕二首度合作，作品在坎城影展受到觀眾熱烈的掌聲後，是枝導演表示：「雖然是描寫人與人不怎麼能夠互相理解的故事，但是觀賞完後卻能感受到光芒。這也是我自己的電影不太會有的觀後感，我認為這正是坂元的魔法成功傳達出去的結果。」
繼2018年以《小偷家族》獲得「金棕櫚獎」以來，第二次參與坎城影展的安藤櫻也感動表示：「彷彿地動般的掌聲令我感到很震撼，我想將這陣掌聲與導演的身影深深烙印在眼簾。」另外，此次也是是枝裕和的執導作品第7次登上坎城影展，更是繼去年的韓影《嬰兒轉運站》後連續兩年獲選「競賽部門」，這次相隔5年是否再次獲得「金棕櫚獎」，非常值得期待。《怪物》7月7日在台上映。