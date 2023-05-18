接下柯文哲2024競選總幹事　黃珊珊讚柯是政壇必要、珍貴的存在

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黃珊珊說，柯文哲是我從政多年少見的非典型政治人物，即使有些人認為坦率和直白並不討喜，但從監督到合作，長年的近身觀察、朝夕相處與共同奮戰，「我認為他在政壇是必要的存在，而且是十分珍貴的」，因為腳踏實地，無私無我，實事求是的政治人物，已不多見。
黃珊珊表示，2024年的總統大選，將進入改變臺灣的關鍵期，面對極端氣候、能源短缺、分配不均、戰爭風險、經濟革命，我們每一個台灣人，都將決定自己未來命運，你的選擇，將決定下一代生活在一個怎樣的台灣。
她也回想到去年11月26日，我們一起走出了自己的路，我們都生出了一雙自由的翅膀，飛往未來。34萬台北市民選票的支持，不是基於藍綠，而是基於對未來政治環境的想望。這場「自由選民」覺醒的戰役，自由選民在各種壓力、恐懼與仇恨情緒操弄下，擺脫政黨的綑綁。
黃珊珊謝謝選民願意堅持自己的信念，謝謝相信她，她也絕對會繼續堅持她相信的價值，對她說過的每一句話負責。
最後她表示「現在，我正式接下柯文哲參選2024總統大選的競選總幹事，因為我相信柯文哲，台灣需要政黨和解、社會和諧、兩岸和平」；黃珊珊說，從柯文哲從政8年的歷程，已經證明清廉勤政不是口號，公開透明確實杜絕貪污腐化，理性務實才能擺脫意識形態，最重要的是，國家領導人要正直誠信、說到做到！
「如果你相信我，你也可以相信柯文哲」，黃珊珊期望一起聯手打造清廉勤政的政府、健康美好的國家「2024年，為台灣、為自己找一個好總統」。