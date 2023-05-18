「兩岸同婚」被排除在外 陸委會：中國法律會處罰同婚伴侶
立法院日前三讀通過同婚伴侶可收養無血緣子女，但針對兩岸同婚的進展，陸委會副主委兼發言人詹志宏今（18）天下午在例行記者會表示，中國的法律會處罰同婚伴侶，因此我方必須顧及兩岸同婚，我國籍配偶在對岸的法律權益，兩岸同婚的困難處在於對岸的體制，而且主要負責部門是內政部。
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跨國同性伴侶已可適用相關法條准予結婚登記，唯獨「兩岸同婚」仍被排除在外，立院日前三讀通過同婚伴侶可收養無血緣子女，有關兩岸同婚修法進度再度引起外界關注。
但詹志宏表示，兩岸同婚並不是只考慮中華民國籍，也必須考慮配偶所屬國家的法律，考慮同婚配偶在當地國的法律地位、下一代的地位、權利義務等，若是開放，配偶所屬國家的法律讓同志伴侶在當地受到懲罰，這樣的做法負責任嗎？他也請大家比較新加坡、香港的法律是否會處罰該國籍同婚者，答案是並不會。
媒體追問，陸委會是否有其他辦法可以讓兩岸同婚合法化；詹志宏無奈地說，這應該去問中國國台辦、民政部，中國的法律哪天可以有這樣的進展。他也強調，同婚的主要負責部門是內政部。
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