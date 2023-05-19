西門「遠百寶慶店」拆除日程曝！51年地標引不捨：回憶再見
遠東百貨寶慶店為現存台北最老百貨，今（2023）年邁入第51年，自去年業者就公布，遠百寶慶店決定打掉在原址重建，預估重建工程需要5年的時間，而官方也曝光最新進度，決定於8月起原地重建，6、7月舉辦封館拍賣，代表性地表即將動工再造，也讓在地民眾相當不捨。
記者鍾怡婷/綜合報導
遠東百貨寶慶店拆除重建一案，官方日前公布最新進度，已定案於今年8月起動工重建，6、7月舉辦改建封館大拍賣，並且為了舉辦一系列感恩活動，包括時光回憶展、復古演唱秀、復古大遊行、寶慶心學堂、小小文史家，不過活動進一步詳情還待官方公布。
寶慶店是西門老地標，在地人也對拆除重建表達濃濃不捨，「好懷念，但真的太老舊了，裡面空間也很狹窄」、「從吃鼻涕時期就在這邊混，現在都30幾了，唉...回憶再見」、「真的是小時候的回憶」。
據悉，遠東百貨位於西門町的台北寶慶店，自1972年開業至今，已是目前台北市現存最老的百貨公司。雖說地點就位於捷運西門站3號出口，但由於年事已高，即使經過改裝，仍無法有效吸引年輕消費客群。
集團董事長徐旭東思考1個月後，同意將遠百寶慶店拆除後重建，目前遠百寶慶店現有營業規模為6000多坪，預估整個工程時間需要花5年時間，預計打掉重建後，將有超過上萬坪營業面積。