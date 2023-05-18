「仍…息在零地」歌劇院登場　　引領觀眾沈浸式體驗

台中國家歌劇院全新系列Arts NOVA中，唯一音樂節目「仍…息在零地」將於20日演出，結合聲音裝置、電子音樂及機械手臂等，跳脫傳統音樂框架，將舞台打造為一個大型樂器，是一場極具感官刺激的沉浸式音樂會。主創藝術家梁基爵今日公布演出彩蛋，演出後將舉行座談及舞台導覽，邀請觀眾走上舞台，揭開舞台裝置及演出機關神秘面紗。
記者金武鳯/台中報導
90年代即叱吒香港流行音樂圈的梁基爵，曾與鄭秀文、陳奕迅、黃耀明、楊千嬅、達明一派等眾多天后天王合作，為香港著名音樂製作公司「人山人海」主要成員。近年醉心於創作新媒體藝術，曾獲邀至奧地利林茲國際電子藝術節、阿德雷德澳亞藝術節、雅典數位藝術節、法國EXIT數位電子藝術節等各地展演。
梁基爵的創作從聲音藝術出發，集結電子音樂、多媒體創作及傳統作曲等不同領域的專業，運用聲音、時間、空間場域及科技藝術，曾多次受邀來臺演出。此次創作的「仍…息在零地」，從「零」的概念出發，舞台上處處可見圓形、圓柱體的樂器、裝置及物件，各有獨特樂音或聲響，現場的一呼一吸、樂手肢體發出的聲音，都是演出的一部份，將帶給觀眾特別又新穎體驗。
「零雖然什麼都沒有，但可以想像成一點光、一個希望。」梁基爵表示，他把香港舞台裝置原裝搬來歌劇院，增加樂手與機械手臂之間的互動，除了音樂性之外，更具有現場表演性。5月20日午、晚場的演後座談，他將親自解說、示範自製樂器，分享他的音樂探索及對科技藝術的思考，並邀請觀眾上舞台近距離觀看舞台裝置，解密演出中發出的聲響、音樂，完整認識媒體藝術及科技藝術。