諾貝爾得主高行健罕見現身！台師大辦「高行健週」 展大師風采

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今天開幕式中，高行健透過影片致詞，感謝台師大近十多年來的合作與支持，並對甫成立2年多的高行健資料中心寄予厚望。高行健說，他在近3年半的生病期間，努力蒐集、整理自己的文獻資料，捐贈給台師大進行數位化，日後成為可供大家閱讀、研究的資料。這不僅對他個人，對台灣及華人世界，乃至於全世界的研究者，都是非常有意義的。他也對台師大推動高行健研究的階段成果表示欣慰，並對即將演出的「美的葬禮」舞蹈劇場寄予期待。
台師大表示，「2023高行健週」由台師大圖書館高行健資料中心、文學院、藝術學院及音樂學院共同主辦，活動內容包含主題書展、實境解謎，及各項工作坊、論壇與舞蹈劇場演出等不同展演，自5月22起陸續進行系列活動，各活動詳細資訊可上台師大高行健資料中心網頁查詢。
5月23日晚上6點半舉辦的「大師上線：與諾貝爾文學大師面對面」，高行健將透過視訊連線，與現場來賓相會，並安排歷年獲校內「高行健研究補助」的學生，向文學大師進行提問請益。台師大表示，高行健因健康與疫情因素，已5年未親自回到台師大授課，這是他首次以即時視訊的方式與校內師生見面，也將是難得一見的盛事。
6月19日晚上7點半將於國家音樂廳演出的「美的葬禮」舞蹈劇場，為台師大音樂學院與藝術學院共同製作，由台師大教師吳義芳編舞，何康國進行音樂設計，以高行健《美的葬禮》3階段作品為題材，融合詩文、電影及視覺意象，加上新媒體即時錄放技術，以舞蹈劇場形式呈現出《美的葬禮》新風貌。