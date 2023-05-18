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諾貝爾得主高行健罕見現身！台師大辦「高行健週」 展大師風采

▲國立台灣師範大學今（18）日舉辦「2023高行健週」開幕式，宣布高行健將於5月23日線上現身與學生對談。（圖／台師大提供）
▲國立台灣師範大學今（18）日舉辦「2023高行健週」開幕式，宣布高行健將於5月23日線上現身與學生對談。（圖／台師大提供）

記者李琦瑋／台北報導

作家高行健是首位獲諾貝爾文學獎的華人，目前旅居法國，2008年受邀擔任台師大名譽講座教授，近年因身體健康狀況不佳及新冠疫情影響，5年來未能親自回台師大授課，國立台灣師範大學今（18）日舉辦「2023高行健週」開幕式，宣布23日將邀請高行健即時視訊連線，與校內師生見面。

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台師大今天舉辦「2023高行健週」開幕式，為即將開始的「高行健週」暖場，這是台師大繼2019年之後，睽違3年再次舉辦高行健主題的系列活動，盼藉由此次盛會，展現近年來推廣高行健文學藝術及研究的階段性成果，並讓全校師生更了解高行健的文藝精神與思想，呼應其「呼喚新文藝復興」的主張。

今天開幕式中，高行健透過影片致詞，感謝台師大近十多年來的合作與支持，並對甫成立2年多的高行健資料中心寄予厚望。高行健說，他在近3年半的生病期間，努力蒐集、整理自己的文獻資料，捐贈給台師大進行數位化，日後成為可供大家閱讀、研究的資料。這不僅對他個人，對台灣及華人世界，乃至於全世界的研究者，都是非常有意義的。他也對台師大推動高行健研究的階段成果表示欣慰，並對即將演出的「美的葬禮」舞蹈劇場寄予期待。

台師大表示，「2023高行健週」由台師大圖書館高行健資料中心、文學院、藝術學院及音樂學院共同主辦，活動內容包含主題書展、實境解謎，及各項工作坊、論壇與舞蹈劇場演出等不同展演，自5月22起陸續進行系列活動，各活動詳細資訊可上台師大高行健資料中心網頁查詢。

5月23日晚上6點半舉辦的「大師上線：與諾貝爾文學大師面對面」，高行健將透過視訊連線，與現場來賓相會，並安排歷年獲校內「高行健研究補助」的學生，向文學大師進行提問請益。台師大表示，高行健因健康與疫情因素，已5年未親自回到台師大授課，這是他首次以即時視訊的方式與校內師生見面，也將是難得一見的盛事。

6月19日晚上7點半將於國家音樂廳演出的「美的葬禮」舞蹈劇場，為台師大音樂學院與藝術學院共同製作，由台師大教師吳義芳編舞，何康國進行音樂設計，以高行健《美的葬禮》3階段作品為題材，融合詩文、電影及視覺意象，加上新媒體即時錄放技術，以舞蹈劇場形式呈現出《美的葬禮》新風貌。 

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