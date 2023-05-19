小英七周年6／2025非核家園難兌現！綠能發展有落差　全國頻跳電

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再生能源發展遠不如預期 能源政策再遇跳票危機
蔡英文於2016年上任，當時各類能源占總體發電量的配比結構為核能12％、再生能源4.8％、燃煤45.4％、天然氣32.4％及其他能源包括燃油及水力5.4％。蔡政府於隔年宣示，能源政策以2025年走入非核家園為目標，實現再生能源占比20％、天然氣50％、燃煤30％的發電結構，且保持穩定供電。
核二廠2號機已在今年3月如期停機，核三廠1、2號機也將在明年7月及後年5月功成身退，眼看台灣2025年非核家園時程逼近，再生能源發展卻遠遠不如預期，20%的目標在去年確定跳票，預估2026年10月才能達到，而2025綠能占比目標則降至15.1%。國立清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸接受《NOWnews今日新聞》時指出，最新數據顯示，截自今年1月再生能源占比為8.31%，估計再次跳票的可能性仍高。
「供電不穩、緊抱反核」爭議四起 蔡政府最後一年能做什麼？
蔡政府執政的7年期間，曾遇多次大型停電事故，儘管台電以數據證實，區域停電已逐年減少，以去年1至6月來看，配電事故停電次數為3794次，相較2018年同期的6563次已大幅降低，也比2020年同期的4549次、2021年的4344次減少許多，但「供電不穩」的爭議仍甚囂塵上，喊話執政黨「別再緊抱反核神主牌」的聲浪四起。
葉宗洸指出，蔡政府能源政策最大的問題點在於，當初規劃以再生能源來取代核電缺口，然而，再生能源發展卻遠遠不如預期，新增機組上線的時間也一再延宕，政府必須務實考量供電吃緊的狀態，讓已經停止運轉的機組恢復供電，才有辦法去解決未來幾年可能面臨的缺電問題，同樣有非核家園政策的德國，因提早預期冬天將面臨能源短缺，便務實下達緊急命令，讓三部核能機組延役到今年四月才終於停止運轉，德國的先例可作為台灣的參考，待電力供應不穩的問題解決後，再來評估核能除役時間點。
台經院研究一所所長陳彥豪接受《NOWnews今日新聞》時則表示，能源政策是一道選擇題，沒有對錯之分，若「非核家園」是政策目標，那麼供電的安全問題則為首要考量。而再生能源一再跳票，問題其實是在台灣並沒有資金面、技術面、環境保護、與民眾溝通等相關經驗，當初蔡政府設立能源政策的其中一個想法是，發展再生能源是經濟成長的正向，國家購買他國能源則為負向，近幾年，經濟成長其實是靠離岸風電撐起大半天，甚至即使今年經濟不好，但所有的能源投資還是很熱鬧，顯示當初設定的目標如今達成的程度仍高。
不過他也提到，蔡總統淨零上的新能源策略相對保守，「2050淨零碳排」口號喊得很大聲，也公布相對應的淨零路徑，但中間期程空洞，對於未來願景規劃並不明確，積極度也不足。
所謂「當一天和尚，撞一天鐘」，即使蔡政府執政僅剩下一年的時間，再怎麼檢討，能成功執行的政策仍相當有限，葉宗洸建議，蔡政府要面對問題，並預先提出解決問題的方法，或轉變其能源政策，調整到讓下一位繼任者得以順利接軌，即是最大的貢獻。
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