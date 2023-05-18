黑海穀物協議到期在即　協商後再延長2個月

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由於黑海穀物協議將在18日到期，在過去的幾天裡，來往這條海上人道走廊的船隻趨於停擺。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天對媒體說：「（協議）延續下去，對世界來說是個好消息。」
聯合國和土耳其在去年7月促成為期120天的黑海穀物協議，以幫助解決因俄羅斯全面入侵烏克蘭而加劇的全球糧食危機，烏克蘭是世界主要糧食出口國之一。莫斯科去年11月同意將黑海穀物協議延長120天，3月又同意再延60天至5月18日。
莫斯科原本似乎不願意再延長黑海穀物協議，除非其農產品出口的一系列要求獲得滿足。
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）說，黑海穀物協議之所以延長，是因為「我們仍然沒有失去希望，我們提出的問題將得到解決」。
古特瑞斯說，懸而未決的問題仍然存在，但俄羅斯、烏克蘭、土耳其以及聯合國代表將繼續討論這些問題。
烏克蘭也對延長期限表示歡迎，但一名資深官員說，絕不能允許俄羅斯破壞這個協議，俄羅斯必須停止使用糧食「作為武器和進行勒索」。
烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在臉書發文說：「我們歡迎黑海穀物協議延續下去，但我們強調它必須有效發揮作用。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120518