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黑海穀物協議到期在即　協商後再延長2個月

▲土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）在電視講話中宣布黑海穀物協議延長期限，後來得到俄羅斯、烏克蘭和聯合國的確認。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）在電視講話中宣布黑海穀物協議延長期限，後來得到俄羅斯、烏克蘭和聯合國的確認。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社安卡拉/聯合國17日綜合外電報導）烏克蘭黑海穀物協議再延長兩個月，聯合國秘書長古特瑞斯稱讚這是「對世界的好消息」。俄羅斯原本可能在一天後因本身穀物和化學肥料出口受到阻礙而退出這項協議。

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路透社報導，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）在電視講話中宣布延長期限，後來得到俄羅斯、烏克蘭和聯合國的確認。

由於黑海穀物協議將在18日到期，在過去的幾天裡，來往這條海上人道走廊的船隻趨於停擺。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天對媒體說：「（協議）延續下去，對世界來說是個好消息。」

聯合國和土耳其在去年7月促成為期120天的黑海穀物協議，以幫助解決因俄羅斯全面入侵烏克蘭而加劇的全球糧食危機，烏克蘭是世界主要糧食出口國之一。莫斯科去年11月同意將黑海穀物協議延長120天，3月又同意再延60天至5月18日。

莫斯科原本似乎不願意再延長黑海穀物協議，除非其農產品出口的一系列要求獲得滿足。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）說，黑海穀物協議之所以延長，是因為「我們仍然沒有失去希望，我們提出的問題將得到解決」。

古特瑞斯說，懸而未決的問題仍然存在，但俄羅斯、烏克蘭、土耳其以及聯合國代表將繼續討論這些問題。

烏克蘭也對延長期限表示歡迎，但一名資深官員說，絕不能允許俄羅斯破壞這個協議，俄羅斯必須停止使用糧食「作為武器和進行勒索」。

烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在臉書發文說：「我們歡迎黑海穀物協議延續下去，但我們強調它必須有效發揮作用。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120518

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