全台最大自辦都更案疑涉詐貸　金管會：9銀參貸但目前繳息正常

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金管會銀行局副局長林志吉表示，土銀今日已先通報重大偶發事件，至於是否有涉內控缺失，金管會在7日內收到土銀詳細報告後，再依法處理，至於是否涉及抬高預售屋成交金額，他強調，金管會尊重司法檢調結果。
林志吉也進一步說明，這家公司是在2016年先向合庫銀行申請聯貸，但是相關條件沒談成，未達動撥條件，沒有真正撥款，雙方也在2018年中止契約。不過，2019年11月這家公司再向土銀申請聯貸，共有9銀行參貸，而至5月18日為止，目前繳款都正常，並沒有本息逾期或產生任何呆帳。
林志吉說，此都更案目前已完成興建，陸續辦理交屋中，至於是否涉及不法，目前由司法單位偵辦中，金管會尊重司法調查結果。由於合庫先前辦理的聯貸案並未撥款，且早已終止，合庫評估不必通報重大偶發事件，土銀則會在今日以電話向金管會通報重大偶發事件。
不過，依規定土銀必須在7個營業日內向金管會函報後續處理情形，林志吉指出，相關銀行是否涉及內控缺失，金管會將在銀行函報相關查核報告後，依法處理。
針對「泰舍至善元」聯貸案，土銀也回應表示，徵審過程皆遵循授信5P原則與徵授信規範，並依當地行情辦理查估，目前該建案已完工，土銀已取得建物第一順位抵押權，對債權確保不受影響。
對於這次檢調約談發現該建商銷售率資料有造假之虞，土銀說，經查此案銷售資料先後經過兩家建築經理公司辦理銷售查核，且由借款公司每年提供經會計師查核簽認的預售屋查核報告。鑑於此聯貸案地點佳，當時房市景氣熱絡，故並未將銷售率列為動撥條件，土銀也正積極協助檢調完成偵查，案內並無同仁涉及相關弊案。
土銀強調，身為不動產融資專業銀行，近年積極配合政府都更危老政策，考量「泰舍至善元」為都更案，建案座落地點良好，土銀也依照當地市場行情辦理查估並設置有效控管措施，透過信託機制確保貸款專款專用，亦加入建築經理公司提供工程進度查核及續建完工機制，確保建案工程如期完成。土銀說，此案現已如期完工，正辦理房屋分戶貸款中，目前皆如期還款並無違約情形，土銀也會持續追蹤還款進度並控管此案金流，維護聯貸銀行團債權。