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全台最大自辦都更案疑涉詐貸　金管會：9銀參貸但目前繳息正常

▲針對新北大型都更案涉詐貸　金管會今（18）日證實，有9家銀行參貸，目前繳息正常，其中主辦行土銀也已通報重大偶發事件，7日內提交報告。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲針對新北大型都更案涉詐貸　金管會今（18）日證實，有9家銀行參貸，目前繳息正常，其中主辦行土銀也已通報重大偶發事件，7日內提交報告。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

全台最大自辦都更案的「泰舍至善元」傳出興造建商泰舍實業、泰坤建設負責人涉嫌以不實的預售屋成交合約，先後向兩家公股銀行申貸。對此，金管會今（18）日證實，此案在2016年先向合庫銀行申請貸款，因未達動撥條件、在2018年終止契約，之後2019年11月再轉向土銀申請第2波聯貸，共有9銀行參貸、聯貸金額不小，但目前繳息正常，不構成加速還款條件，土銀也已向通報重大偶發事件，並於7日內提交報告。

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此案主要是檢調接獲檢舉，指楊姓建商自2017年至今，在新北市辦理都更案先後向2家公股銀行申請融資，核貸金額達新台幣數十億元，但其中部分款項疑似是以虛增土地買賣契約金額、都更資料、人頭預售屋成交戶等不實資料詐貸。台北地方檢察署今日指揮調查局新北市調處，執行搜索18處所，預計訊問楊姓建商等11人，全案朝銀行法的詐欺銀行罪方向偵辦。

金管會銀行局副局長林志吉表示，土銀今日已先通報重大偶發事件，至於是否有涉內控缺失，金管會在7日內收到土銀詳細報告後，再依法處理，至於是否涉及抬高預售屋成交金額，他強調，金管會尊重司法檢調結果。

林志吉也進一步說明，這家公司是在2016年先向合庫銀行申請聯貸，但是相關條件沒談成，未達動撥條件，沒有真正撥款，雙方也在2018年中止契約。不過，2019年11月這家公司再向土銀申請聯貸，共有9銀行參貸，而至5月18日為止，目前繳款都正常，並沒有本息逾期或產生任何呆帳。

林志吉說，此都更案目前已完成興建，陸續辦理交屋中，至於是否涉及不法，目前由司法單位偵辦中，金管會尊重司法調查結果。由於合庫先前辦理的聯貸案並未撥款，且早已終止，合庫評估不必通報重大偶發事件，土銀則會在今日以電話向金管會通報重大偶發事件。

不過，依規定土銀必須在7個營業日內向金管會函報後續處理情形，林志吉指出，相關銀行是否涉及內控缺失，金管會將在銀行函報相關查核報告後，依法處理。

針對「泰舍至善元」聯貸案，土銀也回應表示，徵審過程皆遵循授信5P原則與徵授信規範，並依當地行情辦理查估，目前該建案已完工，土銀已取得建物第一順位抵押權，對債權確保不受影響。

對於這次檢調約談發現該建商銷售率資料有造假之虞，土銀說，經查此案銷售資料先後經過兩家建築經理公司辦理銷售查核，且由借款公司每年提供經會計師查核簽認的預售屋查核報告。鑑於此聯貸案地點佳，當時房市景氣熱絡，故並未將銷售率列為動撥條件，土銀也正積極協助檢調完成偵查，案內並無同仁涉及相關弊案。

土銀強調，身為不動產融資專業銀行，近年積極配合政府都更危老政策，考量「泰舍至善元」為都更案，建案座落地點良好，土銀也依照當地市場行情辦理查估並設置有效控管措施，透過信託機制確保貸款專款專用，亦加入建築經理公司提供工程進度查核及續建完工機制，確保建案工程如期完成。土銀說，此案現已如期完工，正辦理房屋分戶貸款中，目前皆如期還款並無違約情形，土銀也會持續追蹤還款進度並控管此案金流，維護聯貸銀行團債權。

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