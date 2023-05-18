8歲移民童拘留德州邊境期間送醫不治　當局調查中

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美國海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection）透過聲明表示：「這名孩童與家人在哈林根站（Harlingen Station）被拘留時，她遇到了醫療緊急狀況。」
聲明指出，「緊急醫療服務單位接獲通報後前往哈林根站，並把她送至當地醫院，但在醫院時被宣告不治」，已對女童死亡事件展開調查。
美國海關與邊境保護局並未透露女童的身分或國籍。
另外，一名17歲的宏都拉斯少年在沒有父母或監護人陪同的情況下入境美國，但上週他在佛羅里達州安全港（Safety Harbor）的一處移民收容處所死亡。
處理無證移民問題的新政策上週生效，似乎大幅減少入境美國的移民數。
國土安全部（Department of Homeland Security）助理部長努涅斯－內托（Blas Nunez-Neto）表示，美國邊境巡邏隊（United States Border Patrol）統計顯示，過去兩天未經許可入境而被拘留和驅逐的人數，每天不到4000人。
努涅斯－內托告訴記者，相較之下，依據美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）而實施的移民限制政策到期前一週，每天約有1萬100人未經許可試圖越境。
現行以美國法典第8卷（Title 8）為基礎的一系列新政策，將對不符資格的越境者進行嚴厲懲處，包括5年內禁止入境美國以及可能面臨刑事指控。
這項新政策是為了減輕美國南部邊境壓力。過去一年內的大多數月份中，都有超過20萬移民試圖入境美國而被拘留或驅逐，為美國總統拜登（Joe Biden）帶來了政治危機。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1120518