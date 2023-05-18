發酵食物有助健康　營養師親授2居家簡易料理！5吃法外食族必知

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黃韻璇營養師也提供希臘優格醬、塩麴拌蔬菜豆腐2種居家簡易料理食譜，各種吃法，讓民眾在家就能輕鬆只做簡易料理，補充不足的膳食纖維並維持腸道健康。
發酵食物對健康有益 改善胃腸、調節血脂在健康飲食情況下，腸道菌叢可以分解纖維產生短鏈脂肪酸（SCFA），如乙酸、丙酸、丁酸。黃韻璇營養師指出，這些短鏈脂肪酸可經腸道上皮細胞吸收，幫助腸道細胞分化及維持腸道黏膜健康，也有研究指出短鏈脂肪酸具有調節部分免疫細胞的功能，並同時影響發炎反應調控。
飲食上，若吃入過多的高脂、高糖食物，忽略膳食纖維，可能會影響腸道健康，進而影響免疫、發炎調節等功能。黃韻璇營養師表示，近年來發酵食物已被證實有許多健康益處，如：改善胃腸道（乳桿菌）、調節血脂（紅麴）。
發酵食物包含發酵蔬菜（泡菜、酸菜）、黃豆發酵食品（納豆、味噌、豆腐乳）、發酵乳品（起司、優格）、小麥發酵食品（醬油、啤酒）以及利用澱粉、蔬菜水果等發酵釀製而成的醋。
黃韻璇營養師建議，在日常飲食中可以利用常見的發酵食物，搭配每日3蔬2果（3份蔬菜＝300公克、2份水果＝2個女生拳頭大）、主食包含1／3以上未精製全穀雜糧的選擇，增加膳食纖維攝取，維持腸道菌叢的平衡與健康。
希臘優格醬3種吃法 在家就能簡單做而現代人工作忙碌，多以外食為主，黃韻璇營養師提供「希臘優格醬」製作方法，並教導民眾3種吃法，居家簡易料理不須花太多時間，就可補充因外食而攝取不足的蔬菜類來源，也可搭配發酵食物，以增添食物風味且同時達到保健胃腸道的作用。
希臘優格醬製作方法如下：
- 準備食材：（2人份，1大匙=15ml，1茶匙=5ml）
【備註：橄欖油可依個人喜好替換，如：酪梨60g（40g約等於1份油脂）或是堅果類1.5大匙（1湯匙約等於1份油脂）。】
- 作法：
希臘優格醬3種吃法如下：
- 吃法一：可以做為麵包抹醬使用（兩小片麵包30g約等於¼碗飯）。
- 吃法二：沙拉搭配海鮮或雞肉時，可將優格醬中蒔蘿以芥末籽粉或芥末籽醬替換，增添不同風味。
- 吃法三：準備自己喜愛的綜合蔬菜，如：甜椒、嫩菠菜、蘿蔓萵苣、奶油萵苣、火焰萵苣等（約150公克），自來水洗淨後可再以食用水沖淨，將蔬菜瀝乾水分並拌入製作好的優格醬即可享用。
塩麴拌蔬菜豆腐 2種吃法學起來另外，黃韻璇營養師也提供了「塩麴拌蔬菜豆腐」食譜，作法如下：
- 準備食材（1人份）：
- 作法：
2種吃法如下：
- 吃法一：
- 吃法二：
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57846
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