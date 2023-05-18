拜登岸田G7場邊會　反對武力改變台海現狀

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拜登抵日後未稍作停歇，隨即率領白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等6位官員，與岸田文雄舉行雙邊會談，充分展現對美日關係的重視。
根據白宮會後發布的會談摘要，拜登與岸田文雄談論一系列安全、經濟及區域議題，觸及俄烏戰爭、台海情勢、北韓威脅及中國挑戰等。
在區域情勢方面，兩人重申會持續支持烏克蘭自我防衛，抵抗俄羅斯殘酷非法入侵；他們承諾會緊密合作因應區域安全挑戰，包括北韓核子與彈道飛彈計畫、中國違背國際法的脅迫性作為等。
兩人也強調，應增加印太區域多邊合作，尤其是與南韓及四方安全對話（Quad）國家。
針對台海議題，拜登與岸田文雄在會中強調，反對任何企圖以武力改變現狀的作為，重申維繫台海和平與穩定的決心。
日本與南韓關係近來回溫，拜登藉此機會，讚許岸田文雄勇敢地改善與南韓的雙邊關係，指這對區域穩定繁榮有益。
在安全與經濟方面，白宮指出，拜登在會中重申美國延伸嚇阻承諾，兩人亦討論如何進一步強化美日防衛合作。他們也談到強化美日經濟合作的方式，包括透過由美國帶領的「印太經濟架構」（IPEF）、促進乾淨與安全能源、建立多元及具韌性關鍵礦物供應鏈等。（編輯：周永捷）1120518