彭佳慧叩關客語歌后！加碼曝喜訊 羞吐「真的是好日子」
彭佳慧甫以客語專輯《我在客廳做的夢》雙料入圍「最佳客語專輯獎」和「最佳客語歌手獎」，她在金曲入圍揭曉當天，有感而發寫下：「5月16號，對我而言，真的是好日子！」分享5年前的當天，她也同時收到了入圍的好消息，「無論經過多久時間，可以繼續唱歌，就是一件幸福的事！」她謝謝評審的肯定，更表示要將榮耀與夥伴羅文裕一同分享。而彭佳慧也在此時推出客語專輯中的收錄曲〈盼〉MV。
記者吳雨婕/綜合報導
客語歌曲〈盼〉由彭佳慧親自譜曲，金鐘視后吳奕蓉填詞，羅文裕擔任製作人，巧的是3人都具有客家血統，吳奕蓉和彭佳慧還是屏東麟洛的同鄉，此外，三人也都是得到「金」字級肯定的獲獎者，彭佳慧提到，一次看到吳奕蓉的文章，就喜歡上她說故事的方式與筆觸，「我大膽地邀她寫客語詞，想像歌詞帶有一點文學、新詩的語法與美感！」沒想到初試啼聲的吳奕蓉，4天就寫出這麼美的詞。
製作人羅文裕則透露，配唱也是一大考驗，彭佳慧一個月內進了3次錄音室才終於完成，羅文裕分享，〈盼〉MV想傳達的是，以往很多女性在走入家庭後，就放棄了事業和夢想，但現代女性其實只要努力、堅持，誰說不能兼顧家庭和自我呢？