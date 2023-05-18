彭于晏暴瘦16公斤！陽光形象全無「差點判若兩人」 原因曝光
《熱帶往事》由大陸新生代導演溫仕培執導，他曾赴美國哥倫比亞大學，攻讀電影相關的碩士學位，此部電影是他第一部長片處女作，由億萬票房導演甯浩擔任監製，不僅入圍2018年柏林國際電影節天才項目市場單元，還獲得了「VFF Talent Highlight Award」項目創投首獎，是史上首部華語電影獲得此單元的肯定，電影也入選第74屆坎城影展官方單元特別展映。
記者楊穎軒／綜合報導
在曝光的《熱帶往事》正式預告中可以看到，彭于晏不吝於展現自己的身材，半裸飄浮於水面上，雖然身型瘦但仍有完美六塊肌，一開始就非常吸睛。電影中的彭于晏飾演個性壓抑內斂的冷氣維修工人，他一改平日陽光開朗的面貌，透過觀察發現，年輕的冷氣修理工普遍都偏瘦，再加上電影中經歷一場意外車禍，讓他成為殺手疑犯，角色必定胖不起來，彭于晏便決定調整身型，自我要求進行肉體改造，竟讓自己暴瘦16公斤，差點判若兩人。
導演溫仕培說：「彭于晏自己帶的飯盒，都是一些蒸的素菜，一點油、鹽都没有。我覺得他吃那些東西僅僅是維持一個人生命的延續。」他配服彭于晏忌口的毅力，「沒有人能像彭于晏那樣做到如此程度，這也展現了他對角色的高度投入和專業精神的體現。」除此之外，彭于晏為了更好地詮釋自己的角色，特地找到一位從事相關行業的朋友父親，認真學習相關技能，看圖紙、量尺寸、扛氣瓶，他也觀察到空調師傅的穿衣風格，像是壓低帽子，常年不換工作服的習慣，以及修冷氣時的體態及神情，都成為他演出參考。
《熱帶往事》講述一個南方炎熱的夏日夜晚，年輕的王學明（彭于晏 飾）開車途中遭遇了一起交通意外，他以為自己撞死了一個男子。梁媽（張艾嘉 飾）的老公失了蹤，她尋求陳警官（王硯輝 飾）的幫助，卻不知自己成為別人的下一個目標。陳警官負責老梁失蹤案，發現案情的發展遠超自己掌控。這些不知命運已被悄然更改的人，都在試圖窺視關於那個夜晚的真相，但這個夏夜的記憶如錯亂的拼圖，愈加撲朔迷離。