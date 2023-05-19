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小英七周年3／推動機艦國造、恢復1年疫期　力抗共軍蠻橫文攻武嚇

▲國人自行研製的勇鷹高教機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國人自行研製的勇鷹高教機。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

總統蔡英文上台7周年，明年藍綠白三黨候選人底定，執政最後一年，小英政府還有哪些政策待實現？身為史上首位女性元首，過去7年蔡英文做了哪些改革？又做得好不好？《NOWnews今日新聞》規劃「小英7周年」專題，從內政、外交、兩岸、國防等角度，檢視蔡英文7周年的執政成效。

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蔡英文政府2016年上台以來，一改前朝馬英九政府對中國較友善態度，拒絕承認九二共識，並強化親美立場，引發兩岸關係緊張，中國不斷對台威嚇，共軍也頻繁在台海周邊軍演，台海甚至一度被國際媒體形容為全球最危險地區。為了確保國家安全，蔡政府積極推展國防自主政策、恢復義務役1年役期，專家學者普遍給予肯定評價。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，國機國造、國艦國造等國防政策是正確選擇，台海關係緊張並不是因為台灣，而是中共，中共把民主當做威脅，加強實力是維持和平的唯一可以掌握的手段，不能寄託於敵方的善意。

蘇紫雲指出，立院去年1月通過的「海空戰力提升計畫採購特別預算案」中，大幅提升採購國產反艦飛彈與防空飛彈數量，可以循序漸進提升防衛能力，以台灣的地形，反艦飛彈是第一優先，可以提高敵人進犯的代價，讓敵人放棄登陸意願，根據行政院公開資料顯示，每年生產100枚反艦飛彈，平均3.5天生產一枚，平均成本100萬美金一枚，而登陸艦需要24個月生產，可快速強化防衛能力。

蘇紫雲指出，恢復一年義務役役期則是向國際社會傳遞願意防衛自己的訊號，一年的役期對役男的生涯衝擊也較有限，從兵力到火力與預算組合起來，算是上位的政策。

《全球防衛雜誌》編輯主任宋玉寧表示，國機國造、國艦國造等國防自主等大方向是對的，因為很多裝備沒辦法馬上外購，但是是否所有武器裝備都要自製，則是有待商榷，畢竟不是所有裝備都是國內能夠製造，不妨透過引進技術在國內生產。

宋玉寧表示，後備制度、兵役制度的調整這些政策比較有實質進展，但在施行方法與進度上還有進步的空間。

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