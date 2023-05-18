薛紀綱爆偷吃「母親節不見人影」！正宮PO自彈自唱片 洩婚姻近況
金鐘主持人「小兵」薛紀綱，前陣子遭到狗仔葛斯齊爆料有婚外情，形象一夕全毀，與他結婚近10年的太太王湘涵則是回應，「很多事情需要釐清，希望大家給我一些體諒和時間。」不過，在母親節當天，王湘涵也有PO出動態慶祝，但完全不見薛紀綱身影，也讓外界好奇兩人目前的婚姻狀況。
記者詹鎰睿/綜合報導
自從薛紀綱爆出婚外情之後，王湘涵在這段期間依舊在社群平台上分享生活，不僅看了《超級瑪利歐》電影，還跑去刮痧，甚至還貼出一段自彈自唱的影片，心情看來不受影響，但有好幾句話，包含「如果現實中也有無敵星星，那就什麼都不用怕了吧」、「出痧了，就好！」似乎意有所指，也讓人格外心疼。
而在14日母親節當天，王湘涵不忘發文慶祝並寫下：「做公主，也做那個可以公主抱的人。」近況曝光後，馬上湧入網友們關心，還有人留言大讚：「氣色很好！」而王湘涵也十分親民，一一留言回應大家，但貼文照片卻完全不見薛紀綱的身影。
另據《TVBS》報導，有許多知情人士跳出來爆料，指稱薛紀綱的小三從事保險業，雖然對外都說單身，但私底下也有男友，而且男方也知道薛紀綱的存在，可是至今仍不願意分手，至於事情是否真偽，當事人目前都尚未回應。