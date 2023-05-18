從中醫看腸胃症狀！中醫師曝自我觀察4點有助治療　胃腸保養應避免3類食物

我是廣告 請繼續往下閱讀
李育權中醫師以中醫理論帶領民眾了解消化系統、治療及保養方法，其中有3類食物胃腸不好者應盡量避免，並提醒民眾出現腸胃道症狀後應觀察4點腸胃情況，才能幫助醫師更充分地評估、提供專業治療與協助。
胃腸症狀治療大不同 加強自我察覺4項觀察同樣是胃食道逆流或腸躁症的病人，中醫卻可能開出完全不同的治療處方。李育權中醫師表示，這是因為在中醫理論，消化系統屬於「脾」臟腑，與其相關的疾病基本上要考慮到寒、熱、氣滯、痰瘀、氣虛，以及與其他臟腑的關聯。
李育權中醫師提到，像是體質偏寒卻有胃火，或是肝氣鬱結導致脾氣虛弱，其中的病理機轉大不相同，治療藥物理所當然也會大相逕庭，而中醫就會根據每次診察結果的不同，來開立個人化的藥物。
當民眾出現腸胃道症狀時，李育權中醫師提醒，首先就是要加強自我察覺，觀察項目包含：
- 腹痛、腹脹的確切位置
- 症狀在飯前或飯後更為明顯
- 打嗝或排氣的頻率與味道
- 平時排便的習慣和性狀（大便軟或硬、是否成條狀等等）
腸胃道保養注意飲食 3類食物應避免除了就診外，腸胃道的保養也很重要，尤其是平日的飲食內容。李育權中醫師提到，傳統理論認為「過食生冷」會損害脾陽，而「辛溫的食物」傷胃陰，「甘肥厚味」則會聚濕釀痰。
李育權中醫師進一步說明，「辛」代表芳香性，例如：生大蒜、生洋蔥、胡椒、辣椒、柑橘類、淺焙咖啡等等都屬於中醫所定義的辛香性質，對胃的刺激性較大；「甘肥」意指甜和油，如高溫煎過的蔥油餅、香甜的奶油蛋糕都屬這類食物。
以現代中醫理論來說，李育權中醫師建議，有胃食道逆流的病患應減少對油脂、甜食和太酸甜水果或飲料的攝取，主要是消除痰濕這類的病理產物，症狀多半就可緩解。
此外，李育權中醫師也提醒，胃腸不好的人吃飯務必要記得細嚼慢嚥，一方面能減少胃腸消化食物的負擔，同時也藉此放慢步調、放鬆心情。中醫師強調，進食不只是在吃飽，更是一種品嚐的儀式，應專注在用餐的當下，藉此緩和情緒對胃腸的壓力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57849
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw