中國－中亞峰會首日舉行雙邊會談　強調深化合作

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俄羅斯將僅剩資源投注到烏克蘭戰爭的同時，中國正加大力道，對前蘇聯國家展開經濟和政治接觸。一些中亞國家越來越勇於對抗莫斯科，比如哈薩克不承認烏國東部的俄國控制地區；塔吉克也向克里姆林宮要求更多「尊重」。
中國在中亞的最大貿易夥伴哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）最早抵達西安，他昨天就會見了習近平。
會後兩人一起宣布兩國應建立「持久邦誼」，並且還要「同甘共苦」。
他們也同意確保中國－中亞天然氣管線的哈薩克段安全穩定運作，並深化兩國在石油和天然鈾等領域的合作。
在峰會場邊，中國國營能源巨擘中國石化也與哈薩克國家石油天然氣公司（KayMunayGaz）簽署哈薩克西部阿特勞州（Atyrau）一項聚乙烯潛在開發案的關鍵條款協議。
法新社報導，北京指出，在途經中亞、連結中國和歐洲的古絲綢之路東段終點西安舉行中國－中亞峰會，具有里程碑意義。
這是中國與中亞國家建立外交關係31年以來，第一次舉行這種峰會。
北京採取攻勢，希望填補俄羅斯因烏克蘭戰爭而在前蘇聯國家留下的真空之際，習近平將自己定位為全球政治家，熱衷於將其影響力擴張到遠超過邊界之外的地區。
美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群說：「習近平將自己定位為能夠促進全球發展與和平的領袖。」
中亞峰會舉行的同時，七大工業國集團（G7）峰會也在日本廣島登場。朱志群說，G7峰會很可能聚焦在致力「反制中國日增的全球影響力」，因此「其外交和戰略重要性不容低估」。
北京表示，去年中國對哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克的貿易總額達到700億美元，今年首季較去年同期增加22%。
中亞也已成為習近平一帶一路倡議的關鍵。
全球第2大經濟體中國投資了數十億美元開發中亞天然氣，連接中國和歐洲的鐵路也在這個地區縱橫交錯。
分析人士告訴法新社，本週的中國－中亞峰會也很可能致力拓展中國與中亞5國的龐大交通與管線網絡，包括擱置已久、造價估計達60億美元的中國－吉爾吉斯－烏茲別克鐵路，也可能擴建中亞到中國的天然氣管線。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1120518