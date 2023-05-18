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中國－中亞峰會首日舉行雙邊會談　強調深化合作

▲中亞國家領導人今天在中國古都西安分別與中國國家主席習近平進行一對一會談，確保邦誼「歷久不衰」，並為區域協議舖路。（圖／翻攝自《香港01》）
▲中亞國家領導人今天在中國古都西安分別與中國國家主席習近平進行一對一會談，確保邦誼「歷久不衰」，並為區域協議舖路。（圖／翻攝自《香港01》）

中央社

（中央社西安18日綜合外電報導）中亞國家領導人今天在中國古都西安分別與中國國家主席習近平進行一對一會談，確保邦誼「歷久不衰」，並為區域協議舖路。這場峰會與七大工業國集團峰會可說較勁意味濃厚。

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習近平與中亞5國領袖首次舉辦的實體高層會談旨在為明天登場的中國－中亞峰會團體會議暖場。根據中國外交部，習近平將發表「重要」講話，各方也將簽署一份「重要」政治文件。

俄羅斯將僅剩資源投注到烏克蘭戰爭的同時，中國正加大力道，對前蘇聯國家展開經濟和政治接觸。一些中亞國家越來越勇於對抗莫斯科，比如哈薩克不承認烏國東部的俄國控制地區；塔吉克也向克里姆林宮要求更多「尊重」。

中國在中亞的最大貿易夥伴哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）最早抵達西安，他昨天就會見了習近平。

會後兩人一起宣布兩國應建立「持久邦誼」，並且還要「同甘共苦」。

他們也同意確保中國－中亞天然氣管線的哈薩克段安全穩定運作，並深化兩國在石油和天然鈾等領域的合作。

在峰會場邊，中國國營能源巨擘中國石化也與哈薩克國家石油天然氣公司（KayMunayGaz）簽署哈薩克西部阿特勞州（Atyrau）一項聚乙烯潛在開發案的關鍵條款協議。

法新社報導，北京指出，在途經中亞、連結中國和歐洲的古絲綢之路東段終點西安舉行中國－中亞峰會，具有里程碑意義。

這是中國與中亞國家建立外交關係31年以來，第一次舉行這種峰會。

北京採取攻勢，希望填補俄羅斯因烏克蘭戰爭而在前蘇聯國家留下的真空之際，習近平將自己定位為全球政治家，熱衷於將其影響力擴張到遠超過邊界之外的地區。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群說：「習近平將自己定位為能夠促進全球發展與和平的領袖。」

中亞峰會舉行的同時，七大工業國集團（G7）峰會也在日本廣島登場。朱志群說，G7峰會很可能聚焦在致力「反制中國日增的全球影響力」，因此「其外交和戰略重要性不容低估」。

北京表示，去年中國對哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克的貿易總額達到700億美元，今年首季較去年同期增加22%。

中亞也已成為習近平一帶一路倡議的關鍵。

全球第2大經濟體中國投資了數十億美元開發中亞天然氣，連接中國和歐洲的鐵路也在這個地區縱橫交錯。

分析人士告訴法新社，本週的中國－中亞峰會也很可能致力拓展中國與中亞5國的龐大交通與管線網絡，包括擱置已久、造價估計達60億美元的中國－吉爾吉斯－烏茲別克鐵路，也可能擴建中亞到中國的天然氣管線。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1120518

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