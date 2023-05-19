小英七周年4／高喊團結卻不曾與在野黨會面溝通　藍批蔡英文傲慢

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陳水扁任內，曾與時任國民黨主席連戰進行「扁連會」，也曾與親民黨主席宋楚瑜「扁宋會」。2006年再與接替連戰的國民黨主席馬英九「扁馬會」，當時是聽取馬英九訪美心得及見聞，雙方更就軍購、兩岸關係、九二香港會談、終統等議題進行意見交換。馬英九上台後，2013年曾與蔡英文，以兩黨主席身分進行的一場關於兩岸經濟協議（ECFA）的電視辯論。2014年，為了溝通核四議題，馬英九也曾在總統府與時任民進黨主席蘇貞昌進行馬蘇會，雙方言詞交鋒。
林家興說，自1996年總統直選以來，無論是民進黨執政或是國民黨執政時期，總統都與在野黨在適當時機有所互動，體現民主，反觀蔡英文執政的七年，卻從來沒有與在在野黨會面過，蔡英文做了一個很糟糕的示範，不但沒有深化台灣的民主，反而有許多讓台灣民主倒退的行徑，無心也無能促成朝野合作甚至最基本的朝野溝通，就是一例。
林家興也認為，這也證明了蔡英文及其帶領下的民進黨只顧掌握一黨獨大的權力，而自覺不必要與在野黨和民意溝通。藍營人士戲稱，蔡英文連媒體都不願面對，又如何能期待總統願意與在野黨面對面溝通？
林家興批，民進黨絲毫不尊重民主體制的結果，就是執政七年來傲慢濫權、對錯誤政策路線執迷不悟，不只傷害台灣民主，也傷害台灣民生經濟，更讓民進黨執政的台灣民主體制被國際媒體稱為「民選獨裁」、「新威權主義」，蔡英文也被國內外戲稱為「蔡女皇」、「大小姐」，這對台灣的民主發展及國際形象都非常不利。
林家興強烈呼籲蔡英文，應該把握任期內最後一年的時間，充分與在野黨及社會民意溝通、修正錯誤路線，才能真正造福台灣，也為她自己與民進黨保留最後一點尊嚴。
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