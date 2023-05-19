小英七周年1／捍衛台灣、守護和平　綠委讚蔡英文：堅持進步價值

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對於蔡英文執政即將邁入最後一年，羅致政認為，總統的改變最明顯在於決策風格不同，第一任在處理年金改革上，透過審議式民主花了不少時間，而第二任面對兵役延長，作風改變為「快、狠、準」，這些調整也都反應在高滿意度，但不變的是政策事必躬親、注重細節。
羅致政說，受到疫情緣故，總統第二任在官邸開會時間大量增加，透露官邸有地方就改成小會議室，在這個環境開會時大家平起平坐，總統沒有高高在上的感覺，更不是回到官邸就休息，而是24小時做總統。他認為未來除非對選舉上有百分百幫助，外交突破或內政加分，接下來應不會碰觸重大爭議議題，讓政權順利轉移。
趙天麟則說，蔡英文與馬英九執政成績相比，都有顯著較優異的表現。經濟方面，台灣在疫情衝擊下，創造出亞洲四小龍最佳的經濟成長率，國民平均所得超越南韓，更重要的是克服諸多貿易障礙、完善自由貿易及營業秘密保護法令，讓台灣被譽為乾淨供應鏈不可獲缺的一環，成為台資與外資設廠投資的首選之一。
在自我防衛能力提升上，趙天麟說，包括破天荒構改及新購的F16V戰機達亞太質量第一、大幅提升幻象2000妥善率，更成功研發量產國機國造的新式高教機；克服萬難讓潛艦國造得以成軍、國產加軍購各式飛彈系統，加上M1A2T地表最強坦克的購入，台灣在總統的強而有力意志貫徹下，已成自我防衛能力堅韌的國家。更何況義務役役期恢復一年、後備戰力改革提升，更增抵禦中共可能入侵的防衛力。
內政方面，趙天麟認為，歷來總統無法完成的年金改革、兩性平權法案與勞動權益提升等，都成為國際社會敬重台灣的陽光法案；成功的防疫經驗讓台灣受到國際肯定。而對於兩岸與外交備受挑戰，但總統堅定的維持現狀，讓台海安全成為全球最重視的焦點，這是接下來最重要的考驗之一，卻也是台灣現狀得以受到保障的關鍵課題。
郭國文則表示，蔡政府推出許多農業相關的改革，包括修正30年未調整的《農保條例》，大幅提升對農民的保障，另外也回應1988年520農民運動的訴求，將農委會升級為農業部，有更多資源來推動農業永續發展跟農民權益保障。
此外，郭國文強調，從《平均地權條例》修法，到日前三讀通過的同志家庭收養子女準用《民法》規範，都費盡了努力讓修法案順利三讀通過，也展現出蔡政府持續展現對於進步價值的堅持。
面對未來，郭國文則期待，政府在金融體制健全能有更多作為，包括以近期備受社會關注的不動產借貸媒合平台「im.B」詐騙25億的案件為例，如此「類金融」公司，業務卻沒有主管機關；另包括《融資公司法》草案早在2007年出爐，卻因種種問題，超過15年都尚未立法，都是期待政府能有更多作為的課題。
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