新北某幼兒園驚傳「老師餵食幼童不明藥物」 女師2萬元交保
新北某幼兒園驚傳一名女老師，為了方便管教學生，竟然涉嫌餵食學生不明藥物，導致該幼兒園小班的3名學生出現情緒易怒及自殘等行為，並向家長反應老師有餵藥，家長們聞訊憤而報警。警方獲報前往該幼兒園搜索，該名老師被警方帶回調查後，依傷害罪、凌虐妨害幼童發育罪嫌移送新北地檢，晚間複訊後以2萬元交保。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，今年2月到4月，該幼兒園有3名兒童出現情緒易怒及自殘等行為，同時紛紛和家長說，有被老師餵食不明藥物，並遭到體罰，家長們聞訊後前往派出所報警對幼兒園提告。
今天轄區警方前往幼兒園搜索，查扣智慧型手機1隻、電腦主機1台、螢幕1台及滑鼠1個，但是調閱監視器畫面後，並未發現可疑之處。至於遭到指控餵食不明藥物的老師，經查為中班老師，帶回調查後依傷害罪、凌虐妨害幼童發育罪嫌移送新北地檢署，複訊後，諭令她以2萬元交保，全案仍有諸多疑點靜待調查。
※【NOWnews 今日新聞
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