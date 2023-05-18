工作信件中出現「XX」！英國女員工控訴遭職場性騷擾　下場超慘

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加斯帕洛娃於2021年4月離職，當時她先在公司提出申訴，投訴自己的主管亞歷山大（Alexander Goulandris）性騷擾，但公司調查後認定沒有性騷擾情事，於是加斯帕洛娃正式將公司告上法院。
在法庭聽證會上，加斯帕洛娃聲稱亞歷山大對她的騷擾從2019年11月開始，由於亞歷山大是她的直屬主管，因此兩人有許多互動，加斯帕洛娃指控亞歷山大透過「盯著她看」、「梳頭髮」等動作讓她感到不適，亞歷山大曾在下班離開公司時對她說「祝你有個愉快的夜晚」，也被加斯帕洛娃當作超過分寸的證據。
加斯帕洛娃指控亞歷山大曾對她進行「肢體觸碰」，但法庭調查後發現，這些所謂的肢體觸碰都是發生在進行多人會議的辦公室間，兩人桌底下的小腿互碰，而其他女同事都認為那只是無意間的細微碰觸。
加斯帕洛娃拿出的「白紙黑字」證據，則是亞歷山大曾在工作信件中，回覆「XX？？」、「YY？？」，被加斯帕洛娃認為是性暗示的邀請。但亞歷山大表示，那只是要求加斯帕洛娃提供項目中的某些詳細資訊，於是用「XX？？」並將字體紅色，突顯自己需要這些資訊。而法院看過信件後，也採信了亞歷山大的說法。
法院最終認定，加斯帕洛娃的說詞顯示了她對日常事件的觀點存在偏差，在無害的職場互動背後尋找主管的險惡動機，加斯帕洛娃所提供的證據，與她所做出的指控不成比例，呈現出在沒有證據下仍隨意控訴的傾向，不但被判敗訴，還必須賠償公司5000英鎊。
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