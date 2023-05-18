【車勢星聞】《嗨！營業中》保密到家，李玉璽驚：我看過這台車！

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記者會上節目重要卡司庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩、張立東現身出席，發表參與《嗨！營業中》第二季心得。首度公布的片花中，成員被製作單位用各種不同方式帶到錄影現場，當李玉璽看到工作車輛時驚呼：「我在電視上看過這台車！之前節目中每次成員們不知道要被帶去哪的時候，都會上這台車！」炎亞綸說：「我覺得規模非常的誇張，是我們沒有想像過的規模，觸角延伸到超乎我們的預期跟想像！」庹宗康表示：「這次拍攝的地點很不可思議，成員也很有趣，我們幾個節目中的老人、前輩，對於新進人員不是很了解營運的過程，慢慢引導他們進入狀況，合夥人常常都會做一些讓我們意想不到的事情。」莎莎接著發難：「這季合夥人時常恐嚇我們，如果敢透漏秘密或是不乖就要把我們推下山，所以非常怕他們。」姚元浩興奮說：「這季是期待又怕受傷害，本來想說這次應該猜得到一些，結果毫無頭緒，還有特殊環節，真的是完全想不到下一步又會有什麼？」新進成員曾沛慈說：「墾山這兩個字，我真的只有從書上看過，當自己拿著砍柴除草的工具，慢慢把道路清出來才能體會。參與這個節目之後，爬山都會帶著感恩謙卑的心，參與的心得是不用弄妝髮，流下的汗應該可以榨出鹽了。」《嗨！營業中》第二季一口氣增加了五位生力軍，新夥伴一致感謝庹宗康的照顧。李玉璽說：「前輩們都很照顧我，尤其是康哥在收工之後會特地敲我房門，跟我聊了許多也給我建議。」鹿希派說：「康哥每次出現都會明確指點迷津，讓我有努力的方向。」婁峻碩笑說：「康哥有一股霸氣，他在的時候會很有安全感。」曾沛慈提到因為工作時流很多汗，庹宗康特地送上暖心叮嚀：「小心不要感冒喔！」讓她頓時覺得很感動有被暖到。《嗨！營業中》 第二季5月20日起每週六台視晚上8:00首播。