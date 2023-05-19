中職／恰總執教首度和局！兄弟、富邦金控大戰6:6握手言和
中信兄弟18日對上富邦悍將的新莊球場三連戰，首戰雙方分別派出吳哲源及江國豪先發，不過兩位先發此役只完成短局數投球，比賽形成打擊戰，兩隊更是延長加賽，最終兩隊因為雨勢過大而裁定比賽，雙方以6:6握手言和，這也是「恰總」彭政閔生涯執教首度和局。
記者吳政紘/綜合報導
中信兄弟先發投手吳哲源，在第2局就因為右手不適退場，牛棚提前上班，富邦悍將先發投手江國豪也僅投3局就遭到更換，4局上，中信率先發動攻勢，高宇杰藉由對手失誤上壘，並發動盜壘成功上到得點圈，江坤宇執行短打戰術造成投手傳球失誤，中信攻佔一、三壘，下一棒王威晨敲出適時安打，幫助中信先馳得點，詹子賢右外野方向飛球讓外野手陳真發生接球失誤，壘上兩位跑者回到本壘得分，陳文杰再補上安打，中信就在這個半局攻下4分。
5局下，富邦展開反擊，李宗賢、王正棠、劉俊豪靠著保送及內野安打上壘，富邦無人出局攻佔滿壘，申皓瑋、范國宸接連的高飛犧牲打，富邦追回2分，6局下，富邦攻勢再起，蔡佳諺保送、姚冠瑋敲出安打上壘，李宗賢擊出左外野方向高飛犧牲打，替富邦再添1分。
7局上，高宇杰、江坤宇的連續安打，幫助兄弟再攻下1分，不過7局下，富邦立刻吹起反攻的號角，范國宸、蔣智賢街敲出安打上壘，林哲瑄擊出滾地球形成內野安打，帶有1分打點，高國麟選到保送上壘，辛元旭補上適時一擊，富邦再度反超比數。
8局上，兄弟沒有讓對手領先太久，周思齊擊出安打、詹子賢敲出二壘安打，中信攻佔二、三壘，代打的福來喜適時建功，左外野方向安打帶有打點追平。不過兩隊延長賽10局因為下雨，只好握手言和。