巷仔內／脫口「8字」被罰人民幣1400萬！中國脫口秀文化怎麼了？

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演出很快被中國網友批評稱其使用了「侮辱解放軍」的語言，原因正是因為這8個字正式中國國家主席習近平用來鼓勵解放軍的精神口號；輿論炎上後中國中央官媒如《新華社》、《人民日報》、《解放軍報》也加入口誅筆伐行列，同時迅速引起北京市文化執法總隊的注意。
儘管在正式調查與裁罰展開前，李昊石本人和笑果文化都已經進行公開道歉，該公司還聲明稱將無限期停止HOUSE後續演藝工作，但北京市文化旅遊局仍祭出嚴厲懲處，並稱「絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，絕不允許把嚴肅題材娛樂化」。
脫口秀（Stand Up Comedy）這種喜劇形式近年在中國陸續爆紅，此前中國流行的還是傳統相聲，直到2016年7月《吐槽大會》靠著幽默犀利的風格，光一季就獲得超過14.5億次播放數，脫口秀演出瞬間成為「現象級」節目，而背後製作公司「笑果文化」也因此一炮而紅。
2014年笑果文化成立，2016年起該公司製作的《吐槽大會》、《脫口秀大會》陸續開播。短短8年，中國脫口秀文化從地下、小眾的狀態藉由騰訊串流一躍而上變成大眾娛樂的一種，笑果文化更搖身一變成為中國最具知名度的喜劇製作公司，一手包辦藝人經紀、節目製作、內容策劃、舞台設計與巡演規劃等。
根據笑果文化統計，該公司旗下常規的城市巡迴演出截至2022年10月累積達719場，觀眾人數超過20萬人次，票房更從人民幣5600萬元起跳，其中「線下演出」收入更只佔總收入的兩成，而且這還是在中國疫情反覆狀況下的收穫，與此同時，隨著疫情封控誕生的民怨，也促使脫口秀演員們將「怨」轉化成「梗」挪移至演出劇本中，對社會現象進行揶揄與冒犯，但這種「冒犯」在極權社會下是完全不被允許的。
在上海，脫口秀演出設有所謂的「審核機制」，演出文本必須經過審查才能進行正式演出。在中國微博上一名叫「王穎格式化」的博主就在去年11月發文揭露，「在上海買票看脫口秀的朋友，如果你去了發現主持人不互動，演員講幾年以前的老段子，或者看的開放麥，演員講的是演出段子。往後扭頭，最後一排肯定坐著一個對稿子的禿頭」。
這類從線上轉到線下的「官方審查員」的進駐，實際上限制了演員必須按事先申報的內容進行讀稿，同時也限制了台上演員與現場觀眾的互動。根據《湖北日報》旗下的「極目新聞」報導，一名自稱笑果文化編劇的工作人員就稱，這次爭議言論就是HOUSE本人臨時添加的內容，通常演員表演內容公司都會進行審核，也會向相關部門報備。該員工認為，演員當時是「說嗨了」，純屬無心之言。
若說這次爭議引發的徹底炎上、慘遭禁演是「無心之言」，那麼笑果文化所先前引起的爭議，必定已經被當局視為「有心之過」了。北京市文旅局5月17日表示，經北京市文化市場綜合執法總隊查實，發現上海笑果文化公司及其演員李昊石肆意篡改演出申報內容，因此決定進行罰款並無限期暫停該公司在北京所有演出活動。
在此之前，笑果文化更早有過「翻車」紀錄。回顧2020年時，《脫口秀大會》第二季冠軍就曾被爆出與其他笑果旗下脫口秀演員一起吸食毒品的黑歷史，笑果元老與明星股東李誕則在2021年因「躺贏職場」相關言論遭指物化歧視女性，被罰款人民幣20萬元；《脫口秀大會》第5季也在去年底正式結束，節目更因談及中國女權、性騷擾、數位轉型、甚至偷渡對疫情控管之無奈等敏感議題，而在正式撥出時有不少片段遭刪減。
今年更是笑果文化犯太歲的一年，作為中國最知名脫口秀製作公司，笑果文化今年安排了一場北美巡迴表演，卻將票價制定過高引起「割韭菜」嫌疑。根據當時小紅書、微博等社群媒體的粉絲討論，其票價一度超越美國一線脫口秀大咖，堪比韓國女子天團BlackPink演唱會，起初更僅提供民眾利用微信支付購票，引來不少海外中國民眾抱怨吐槽。
另外在今年2月，旗下脫口秀演員也曾因發文支持南京傳媒學院主動悼念因封控導致的「烏魯木齊火災」事件學生，相當於在白紙革命參了一腳，因此線下演出全取消。盤點疫情爆發的短短3年內，笑果已有6人被罰，儘管過去6年時間內，它完成了包含騰訊在內的8輪融資，估值30億。但在經歷這波重罰後，中國證券界人士也稱，此事將使笑果文化在3年內不能在中國IPO上市。
中國嚴格審查電視、電影、文學作品、新聞已經不是新鮮事，然而近年來異軍突起的網路遊戲、狼人殺、劇本殺，甚至現在的脫口秀等不同娛樂形式也逐漸面臨審查加強的監管壓力，這代表中國對於創作自由與言論內容給予的空間愈發狹隘，《美國有線電視新聞網》（CNN）週三對此分析道，北京當局作出這個嚴厲處罰，凸顯了脫口秀演員們面臨的內容審查惡化的現實，那即是「在中國，政治並不是一件可笑的事情」。