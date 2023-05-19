▲ Kia EV6「最高公路能耗賽」創紀錄！超過 550 公里不充電且平均電耗達 9.5km/kWh

我是廣告 請繼續往下閱讀

Kia EV6

全臺最高公路能耗賽 ，續航里程與電耗雙雙

寫下驚人成績！

Kia總代理台灣森那美起亞充電合作夥伴 U-POWER旭電馳科研，於上周5月9日至10日兩天，規劃 Kia EV6「全臺最高公路能耗賽」車主挑戰活動，總計邀請 8 組車主參與挑戰。全長超過 550 公里的環半島長征挑戰路線，橫跨了海拔高度 3,275 公尺的合歡山武嶺，不僅讓車主親身體驗 Kia EV6的強大續航里程實力，更透過沿途經歷高速公路、上山、下山、東部海岸線等各種路況，讓車主深度感受 Kia EV6 操駕體驗與長途旅行的舒適駕乘享受。活動第一天由 U- POWER 新北林口站出發，途經南投埔里後直攻武嶺，經過太魯閣，當晚開往花蓮休息。隔天則由花蓮出發，行經宜蘭，再回到出發點。全長超過 550 公里的環半島長征，多位車主並創下了驚人的成績！





贏得「效率王」獎項的李姓車主所駕駛的 Kia EV6，全程不僅無須充電，到終點更剩餘 20% 的電量！而另一位贏得「能耗王」的吳姓車主，以儀表行車電腦顯示 9.5km/kWh 的平均電耗，繳出本次挑戰賽最佳成績！此外，由埔里上山至武嶺再下山至花蓮的路程中，另外 2 位周姓與劉姓車主，更同時創下 Kia EV6 最多達 12% 山路回充電量的出色成績。



