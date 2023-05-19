日本外送能多狂！一張單客人等8小時 4罐頭直接「送上太空」
Uber Eats 2016年進入日本市場，隨即展開一場知名度的擴散，迅速攻佔外送市占率。而在歷經疫情洗禮之後，出現了有趣的變化。Uber Eats 日本總經理Shin Nakagawa分享說，一開始和150間餐廳合作，現在已經有超過10萬商家合作夥伴，10萬外送合作夥伴，是日本最大的外送網絡，目前營運範圍擴及47個都道府縣，同時也成功打進銀髮族市場，值得台灣借鏡。而在Uber日本總部也展示史上第一單「太空單」！
記者周淑萍/綜合報導
Shin Nakagawa指出，日本外送市場的獨特處，因爲銀髮族人口眾多，而銀髮族行動不便也造成取得食物或生鮮不易，所以外送成為幫助他們生活的服務，在協助日本解決社會問題，在疫期期間尤其明顯，有明顯的成長，但疫情過後依舊是銀髮族習慣的生活方式，使用率也不見消退，顯示成功打進高齡市場。
此外，Uber Eats的外送能有多狂！Uber Eats之前曾經和富豪企業家「前澤友作」合作，由他擔任一日太空外送員，搭乘火箭將即食罐頭送至國際太空站的太空人手中，這一單雖然長達8小時送達，但成為史上第一單送上太空的外送單，他也成為日本首位前往國際太空站停留的一般民眾，而在Uber日本總部上也看到世界首張送上太空的購物清單，包含了味噌鯖魚、甜醬牛丼、竹筍燉雞和紅燒豬肉等餐點，頗具噱頭。