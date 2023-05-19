日本哪個景點最夯？ 六本木這裡下車「一日雙塔」立即收下
因為疫情讓全球暫停運轉，在疫情之後，東北亞旅遊大爆發，其中台灣人最愛去的國家就是日本，根據日本觀光數字顯示，2023年1～3月中間，入境日本的觀光客達將近500萬訪客，其中有63%來自東亞，包含香港、台灣、韓國。日前日本Uber公佈東京熱門上下車交通匯聚點，榜首是六本木Hill Forest Tower，可以一次坐擁東京美麗的景色，其他則是大多為交通站或是機場。
記者周淑萍/綜合報導
Uber 於2014年進入日本市場，一開始就以「尊榮優步」為主要乘車選項，2018年開始和在地計程車合作，目前已經在日本17個主要城市營運，和超過150間計程車公司合作，日本同時也是全球最大的計程車市場之一。根據Uber日本總經理Shiro Yamankaka觀察，對於在日本旅遊的外國觀光客來說，最常遇到的是語言問題，Uber為了解決消費者痛點，支援超過50種語言，讓講不同語言的乘客和駕駛都可以輸入慣用的語言溝通。
此外，因為Uber App有翻譯功能。這不只有利於外國觀光客，也幫助在地年紀大的駕駛，當他們載到外國人時，也能使用App翻譯，因此，提高觀光客在日本使用Uber叫車，據統計，在日本解封之後，成長6倍之多。且根據統計東京最熱門的上下車景點是六本木Hill Forest Tower，除了是東京鐵塔最佳觀賞點，還可遠眺晴空塔，一個景點直接收下雙塔。