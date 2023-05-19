半夜雷聲狂炸「吵醒北部人」！4縣市大雷雨特報 下波影響時間曝
受到離散型對流胞影響，氣象局清晨對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣地區發佈豪雨、大豪雨特報，其中氣象局也針對新竹縣、苗栗縣發佈大雷雨即時訊息，而在半夜時分，不少桃竹苗的網友紛紛表示被整晚的雷聲「轟炸」，甚至感覺房子在晃動，整晚都睡不太好，也有被吵醒的情況。不過，這波雨勢來的快也走得快，下一波影響則是下週二到來。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象專家吳德榮再「三立準氣象.老大洩天機」指出，桃竹的雲高已發展至對流層頂，並伴隨密集閃電，截至早上5時50分為止，新竹縣新豐鄉雨量已經累積328毫米，今日及下週二分別有「梅雨季」的第3及第4波「移動性」鋒面，其結構不紮實，移動快速，但即使鋒面離開後，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響至其他地區。
吳德榮提到，今（19）日鋒面影響，降雨機率提高，偶有小範圍強對流發展，伴隨「劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）」，需注意即時訊息，各地氣溫略降，各地區平地氣溫，北部20至28度，中部22至31度，南部22至32度，東部20至32度，週末鋒面東移，大氣仍不穩定，西半部有局部陣雨，偶有較大雨勢，民眾出門還是要記得攜帶雨具。
至於什麼時候天氣恢復穩定，吳德榮說，下週二（23日）鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流在其中發展，伴隨「劇烈天氣」，需注意即時訊息。下週三、四（24、25日）天氣好轉，各地多雲時晴，山區午後偶有局部短暫陣雨。