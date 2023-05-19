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天選之人狂確診！醫示警疫情反撲「1現象」：口罩快點戴回來

▲國內在口罩解封之後，第四波疫情反撲，不少民眾撐了三年多沒有確診，結果在近日染上了新冠。（示意圖/中捷提供）
▲國內在口罩解封之後，第四波疫情反撲，不少民眾撐了三年多沒有確診，結果在近日染上了新冠。（示意圖/中捷提供）

記者張嘉哲/綜合報導

新冠疫情反撲！疾管署日前公布近7日每天平均新增154例COVID-19本土確定病例，增幅高達33％！而日前也有不少網友表示過去幾年都沒確診過，沒想到在近日卻突然確診。對此，感染科權威黃高彬分析，這是口罩摘除的後果，4月底以來可以看到通報人數不降反升，禁令解除後，不少人在公共場所不戴口罩，感染機會大增，建議民眾口罩還是戴上「自主性保護」。

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疾管署副署長羅一鈞日前表示，月底以來新冠疫情持續呈現上升趨勢，特別是上周（5/10-5/16）併發症通報每日平均新增154例，增幅達到33%，5月起本土併發症累計2,022例，上周新增檢出145例Omicron亞型變異株確定病例，其中85例本土個案分別為46例XBB （其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔11例），顯示高傳染力Omicron亞型變異株XBB已成本土主流病毒株。

▲疾管署16日就宣告台灣進入新冠第四波疫情，請大家加強自我防護意識。（圖／疾管署提供）
▲疾管署16日就宣告台灣進入新冠第四波疫情，請大家加強自我防護意識。（圖／疾管署提供）
而根據《ETtoday》報導，感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，這是口罩摘除的後果，禁令解除後，不少人在公共場所不戴口罩，感染機會大增，且國內變異株流行比國外稍慢，近期XBB相關亞型增加，特徵就是傳染力更強，台灣很多人對新變異株沒有抗體，口罩一摘，被傳染機會就變多了。

黃高彬說，而流感過去流行是在1月到3月，4月疫情結束，但國內1~3月都在戴口罩，很多人沒有感染，口罩一摘就全都中鏢，變成現在流感、新冠確診的人都變多，現階段不會建議政府再拉高防疫措施，也來不及，原則上建議民眾自主性保護，盡量戴口罩，特別是公共交通工具、密閉場所還是要戴，至少維持到5月底，等天氣逐漸變熱，疫情下降的機會較高，到時候可以再評估防護程度是否維持。

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