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怕了？恐在G7峰會成眾矢之的　中國駐日使館跳腳：別政治表演

▲G7廣島峰會19日召開，與會國家已陸續展開事前會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲G7廣島峰會19日召開，與會國家已陸續展開事前會晤。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

七大工業國集團（G7）峰會今（19日）即將展開，料將探討烏克蘭、經濟韌性及安全、糧食安全等議題，還有中國政策的一致方針、應對中國挑戰。會前日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的會晤，更重申台海和平之重要、反對片面武力改變現狀的主張。對此中國駐日本大使館18日發表聲明，譴責中國問題不應在G7峰會拿來「政治表演」。

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根據中國駐日本大使館官網聲明，中國駐日公使楊宇，針對G7廣島峰會涉華問題，已向日本外務省亞大局長、船越健裕表明嚴重關切。

楊宇指出，G7峰會即將召開，中國對其反映出的「涉華消極動向」表示嚴重關切，敦促日本作為東道主，因切實妥處峰會涉華因素，並停止干涉中國內政、停止對華經貿遏壓、停止操弄涉海問題、停止炒作中國威脅論、停止搞遏華小圈子，不得使峰會及有關雙多邊活動，成為「反華遏華的政治表演」。

楊宇並強調，當前中日關係複雜，正處於關鍵路口，日本應以實際行動，落實2國領導人重要共識和迄今表態承諾，推動峰會平衡、把握涉華議題，防止給中日關係帶來更大障礙和衝擊。

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