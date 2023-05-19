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嘉義旅宿｜低碳自駕友善設施輕鬆親子遊　金級環保旅館享受慢活慢旅

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長榮文苑酒店（嘉義）綠意盎然，寬敞的故宮大道對面，就是知名建築師設計的「故宮南院」，視野大氣又開闊，由於距離嘉義高鐵站僅五分鐘車程，下榻於此，順遊嘉義市、新港鄉都方便。酒店在設計時，融入嘉義好山好水、環境氛圍、故宮南院文藝氣息，踏入大廳的第一眼就深受吸引；輔以大量木質設計的景觀客房、泳池休閒設施以及嚴選在地產銷食材的咖啡廳和大廳酒廊美食，是最紓壓的身心休憩所。

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響應國際綠色環保趨勢和政府永續發展的長榮文苑酒店（嘉義），也是嘉義縣唯一的金級環保標章認證旅館，全館263間簡約時尚客房共有六種房型，可眺望故宮南院的高級家庭房和豪華客房、文苑套房，白天夜晚各有不同風情；家庭親子房溫馨可愛，有專為寶貝打造探險的遊戲空間，滿足孩子的需求。

為了歡慶三週年，長榮文苑酒店（嘉義）與蔡阿嘎＆嘎嫂二伯自創的「haha baby」品牌合作，打造限時、限量的haha baby主題房，全室以haha baby的產品佈置，色彩繽紛，童趣可愛，爸媽看了也喜歡。晨起，享用酒店咖啡廳的豐富早餐、戶外泳池等設施，退房後可以散步到對面的故宮南院參觀，下午再返回酒店的大廳酒廊，品嚐「haha baby限定聯名雙人下午茶」套餐，才算不虛此行。

店家資訊

長榮文苑酒店（嘉義）

地址：嘉義縣太保市故宮大道777號

電話：05-366-9988、訂房專線05-366-9977

時間：大廳酒廊11:00-23:00、下午茶供應時間14:00-17:00

專案

跟著文苑自駕趣旅

專案內容：長榮文苑酒店（嘉義）與格上租車合作，推出兩天一夜住宿搭配VOLVO、INFINITI等同級進口車款24小時自駕遊，入住尊榮文苑套房，兩人入住平日優惠價11,000元；入住南院景高級家庭房，兩人入住平日優惠價7,560元。

銷售及入住期間：即日起至5/24、入住期間即日起至5/31，優惠限平日（週日至週四）入住。

注意事項：享有格上租車24小時服務。需提早7天以上前往嘉義文苑官網活動頁申請訂房，入住成功後憑酒店櫃檯提供活動請掃 租車憑證，前往格上嘉義高鐵站門市取車及還車。

haha baby嘉義長榮文苑酒店　三週年慶限定聯名住宿優惠

專案內容：嘉義知名網紅蔡啊嘎＆嘎嫂二伯首度聯名酒店推出超可愛風主題房（3款房型選擇），平日價7,000元起；禮物房（3款房型選擇），平日價6,000元起。入住即可帶回價值1,760元的haha baby澎湃禮物組，入住禮物房加價100元還可享原價968元「haha baby限定聯名雙人下午茶」；另有一泊二食方案可選。

銷售及入住期間：即日起至2023/9/30，本專案優惠限平日（週日至週四）入住，旺/假日入住另需加價，活動詳情及加價辦法請依官網公告辦法為準，依房型付費人數提供翌日早餐，嘉義高鐵站來回接送各乙次，可享免費使用館內多項指定設施。

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