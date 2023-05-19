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為了歡慶三週年，長榮文苑酒店（嘉義）與蔡阿嘎＆嘎嫂二伯自創的「haha baby」品牌合作，打造限時、限量的haha baby主題房，全室以haha baby的產品佈置，色彩繽紛，童趣可愛，爸媽看了也喜歡。晨起，享用酒店咖啡廳的豐富早餐、戶外泳池等設施，退房後可以散步到對面的故宮南院參觀，下午再返回酒店的大廳酒廊，品嚐「haha baby限定聯名雙人下午茶」套餐，才算不虛此行。
店家資訊
長榮文苑酒店（嘉義）
地址：嘉義縣太保市故宮大道777號
電話：05-366-9988、訂房專線05-366-9977
時間：大廳酒廊11:00-23:00、下午茶供應時間14:00-17:00
專案
跟著文苑自駕趣旅
專案內容：長榮文苑酒店（嘉義）與格上租車合作，推出兩天一夜住宿搭配VOLVO、INFINITI等同級進口車款24小時自駕遊，入住尊榮文苑套房，兩人入住平日優惠價11,000元；入住南院景高級家庭房，兩人入住平日優惠價7,560元。
銷售及入住期間：即日起至5/24、入住期間即日起至5/31，優惠限平日（週日至週四）入住。
注意事項：享有格上租車24小時服務。需提早7天以上前往嘉義文苑官網活動頁申請訂房，入住成功後憑酒店櫃檯提供活動請掃 租車憑證，前往格上嘉義高鐵站門市取車及還車。
haha babyＸ嘉義長榮文苑酒店 三週年慶限定聯名住宿優惠
專案內容：嘉義知名網紅蔡啊嘎＆嘎嫂二伯首度聯名酒店推出超可愛風主題房（3款房型選擇），平日價7,000元起；禮物房（3款房型選擇），平日價6,000元起。入住即可帶回價值1,760元的haha baby澎湃禮物組，入住禮物房加價100元還可享原價968元「haha baby限定聯名雙人下午茶」；另有一泊二食方案可選。
銷售及入住期間：即日起至2023/9/30，本專案優惠限平日（週日至週四）入住，旺/假日入住另需加價，活動詳情及加價辦法請依官網公告辦法為準，依房型付費人數提供翌日早餐，嘉義高鐵站來回接送各乙次，可享免費使用館內多項指定設施。
這篇文章 嘉義旅宿｜低碳自駕友善設施輕鬆親子遊 金級環保旅館享受慢活慢旅 最早出現於 行遍天下旅遊網