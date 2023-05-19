豪雨炸整晚！新竹地下道淹水吞3車 妹子開車嚇哭：世界末日
桃竹苗地區受到大雷雨影響，在經過整晚雷雨狂炸之後，陸續傳出淹水災情，不少新竹人一大早就在臉書社團更新當地照片，其中包括多個地下道已經淹水無法通行，甚至出現有三輛汽車遭吞噬的畫面，而也有妹子在開車時路上積水相當高，讓她一邊哭一邊開，表示「這是世界末日嗎？」
記者張嘉哲/綜合報導
新竹在地人一大早就在「新竹爆料公社」以及「新竹大小事」發文，表示「竹北市中和街地下道已經淹水成災，請用路人小心並繞道」而在照片中，一共已經有3輛汽車被困在地下道，一台車甚至已經開到一半結果動彈不得，畫面看起來相當驚險，而地下道對面也已經拉上黃色封鎖線示警。
另外，也有不少人發出自家住宅淹水的情況，所有傢俱都泡水，甚至有妹子開車新竹的道路上，由於雨勢相當大家上道路積水深度高，讓妹子忍不住崩潰一邊開一邊哀嚎哭泣，並且放慢車速慢慢開，忍不住直喊「這是世界末日嗎？」
而根據氣象局資料，今晨4時39分發布大雷雨災防告警，新竹市自凌晨3點多就開始下起強降雨，根據氣象局網站資料，截至上午7時許，累績雨量已超過150毫米，香山三姓橋淹水深度將近3、4公尺，香山高中校長也緊急宣布今日停課，民眾也要隨時觀測路況，以免受到淹水災情影響。