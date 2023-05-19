G7廣島峰會　巴西總統魯拉抵達日本

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巴西總統上次參加七大工業國集團會議是在2009年，當時也是魯拉。這次魯拉預計在會議中談論對抗饑餓、環境保護和俄烏戰爭等議題。
自今年一月就任第三任總統以來，魯拉一直試圖將自己定位為俄羅斯和烏克蘭之間和平協定的可能調解人。但他的聲明引起美國批評，認為是親俄羅斯的言論。
之後魯拉開始強烈批評俄羅斯入侵烏克蘭領土，同時反對美國和歐盟向烏克蘭供應武器。
魯拉在G7峰會期間的行程包括與出席的其他國家領袖進行3次工作會談，討論如何攜手應對多重危機，共同努力建設一個有彈性和可永續發展的地球，邁向一個和平、穩定和繁榮的世界。
魯拉和其他國家領袖將參觀廣島和平紀念公園，這是為紀念1945年8月6日廣島遭原子彈轟炸，由唯一沒有傾倒的歷史建築物圓頂屋遺址而建立的公園。根據官方估計，大約16萬6000人在原子彈爆炸中死亡。廣島和平紀念公園不僅是人類歷史上創造的最具毀滅性力量的象徵，也體現全世界人們追求和平，最終全面銷毀核武器的願望。
峰會期間，魯拉將與日本三井物產（Mitsui）、日本電氣（NEC）、日本製鐵（Nippon Steel）、豐田等企業及國際協力銀行（JBIC）代表會晤。
魯拉也將與參與G7峰會的別國領袖個別會談，包括澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、印尼總統佐科威（Joko Widodo）、日本首相岸田文雄、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、越南總理范明正（Pham Minh Chinh）及聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）。
巴西外交部和魯拉助手還在洽商與印度和加拿大領袖會面的可能性。
與別國領袖會晤將在19日至21日之間舉行，魯拉的目標是在上一任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府讓巴西在國際舞台孤立4年後，經由這些會議加強巴西與其他國家的關係。
在與日本首相的會晤中，魯拉將討論脫碳領域的投資和合作，結束俄烏戰爭和應對氣候變遷的努力。
預計魯拉將在與馬克宏和蕭茲的會晤中談論烏克蘭戰爭和環境保護問題。（編輯：郭中翰）1120519