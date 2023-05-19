采子打臉何孟遠私訊內容 控訴他「瘋狂騷擾」撇清兩人關係
藝人何孟遠昨（18）日與音樂劇《寂寞博物館》演員群一同出席「那瑪夏水蜜桃」公益記者會。談到先前與采子的曖昧情，他表示兩人目前仍是朋友，還有訊息往來，對此，采子經紀人否認此事，喊話何孟遠不要再打擾采子生活。
記者薛羽彤/綜合報導
何孟遠與采子一同參與《全明星運動會2》，日久生情，兩人私下曖昧訊息被爆出，當時雙方各有另一半荳荳和邱鋒澤，劈腿事件導致他們形象重創，沉寂許久兩人也在近期復出。上個月采子出席公益演唱會，何孟遠主動現身支持，他坦言事前沒跟采子知會，但事後有傳訊息，「有跟她說，不好意思模糊焦點，她回我謝謝」。不過采子經紀人駁斥此事，表示采子沒有回覆何孟遠的任何訊息，並指何孟遠不斷透過私訊、電話等方式聯繫采子，甚至透過相同方式企圖找到采子家人，已經影響到采子生活。
采子經紀人發出聲明，「何先生不斷透過私訊、電話等方式聯繫采子，甚至透過相同方式企圖找到采子家人，且何先生多次接受媒體採訪提及此事，並試圖混淆時間點、混淆視聽，盼何先生自重！演藝道路各自努力珍重！勿再有任何牽連，謝謝。」采子上個月現身公益演唱會，唱到一半突然哽咽落淚，隨後也二度鞠躬道歉，坦言神隱期間，一直處於很自責的狀態，因為過去的行為非常不成熟。