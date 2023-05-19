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「IMV科技創新獎金」競賽開始報名　總獎金達510萬元！

▲由「ESG科技創新推動聯盟」推出的「IMV科技創新獎金」競賽，與高市府農業局合作舉辦全台首場實體說明會，現場氣氛熱烈。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.18）
▲由「ESG科技創新推動聯盟」推出的「IMV科技創新獎金」競賽，與高市府農業局合作舉辦全台首場實體說明會，現場氣氛熱烈。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.18）

記者陳美嘉／高雄報導

重視環境永續與節能減碳的聯合國SDGs指標與企業ESG，是近年全球跨領域最關心的議題。由「ESG科技創新推動聯盟」推出的「IMV科技創新獎金」競賽，5月18日與高市府農業局合作舉辦全台首場實體說明會，邀請致力於農林漁牧產業與節能減碳領域創新的公司及團隊參加，現場氣氛熱烈。

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高市府農業局局長張清榮表示，農業局一直努力推動智慧農業，在六都中名列前茅，在局內各項政策與計畫持續推動下，獲得不少獎項肯定，協助一級產業節省人力、淨零碳排方面也有不錯的成績。非常歡迎「ESG科技創新推動聯盟」將第二屆「IMV科技創新獎金」競賽的全台首場說明會選在高雄起跑，呼籲與會公司代表們積極參與，把握指標企業提供的創新資源。

▲「IMV科技創新獎金」競賽，總獎金510萬元，徵求農、林、漁、牧、節能創新領域之相關產業高手參加挑戰。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.18）
▲「IMV科技創新獎金」競賽，總獎金510萬元，徵求農、林、漁、牧、節能創新領域之相關產業高手參加挑戰。（圖／記者陳美嘉攝，2023.05.18）
「ESG科技創新推動聯盟」是由全球最大半導體通路商大聯大控股發起，結合上下游生態圈多家公司共同組成，旨在整合各企業資源，支持以科技創新實踐環境永續的創新公司與團隊。

代表聯盟出席說明會的精誠資訊黃郁仁永續長表示，去年第一屆「IMV科技創新獎金」競賽就獲得來自全台18縣市超過500位參賽者組成的169家創新公司與團隊報名，並選出17組得獎者，頒出435萬元獎金，今年第二屆競賽再接再厲，總獎金再增加到510萬元，期待更多具備科技力、投入一級產業轉型的創新公司與團隊報名參與，共同為產業與環境的未來努力。

第二屆「IMV科技創新獎金」競賽目前已開放報名，即日起至7月16日徵求「科技Ñ農林創新」、「科技Ñ漁牧創新」、「科技Ñ節能創新」的創新公司與團隊參賽，競賽資訊可上網查看，或搜尋「ESG科技創新推動聯盟」。

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