何時買機票最便宜？ Google航班：出發前128天價格最低！
根據 Google 航班的統計，從台灣出發最優惠的機票，平均是在飛機起飛前 128 天購買；也就是說，大家如果想要抓住夏季的尾巴或是秋季出遊，現在就是開始規劃最好的時機。Google也同步統計從台灣出發的十大熱門城市，東京排名第一。而根據目的地數據分析的統計，2023 年的夏天，台灣對馬來西亞、新加坡、香港、日本、泰國、菲律賓的旅客而言，台灣都名列前十名。出國旅遊也能透過Google旅遊、錢包、智慧鏡頭讓出國更加便利。
記者周淑萍/綜合報導
根據統計，對台灣出發的旅客來說，今年夏天（6/1~8/3）最熱門的目的地是日本。其中，台灣前十大熱搜的航班和機票目的地，東京排名第一，另外還包括大阪、札幌、沖繩與福岡等四座日本城市；而其他上榜的海外城市，還有首爾、曼谷、洛杉磯與倫敦。值得一提的是，榜單上第三名的是澎湖馬公，顯示國內旅遊仍有魅力。而在亞太區統計的 13 個地方，除了印度和日本以外，東京也出現在其他 11 個地方前十大的航班搜尋榜單，日本可以說是亞太區最熱門的旅遊目的地。
Google 三功能支援旅遊更便利：
📍Google 旅遊：旅行如果想要先看一下旅館的樣子，可以使用Google 旅遊，在行動裝置上透過新的功能「Hotel Stories」滑動螢幕，就可以瀏覽飯店的照片，輕鬆掌握飯店位置、房價、設施內容以及過往旅客的評價。
📍Google 錢包：可以將機票、交通票證、信用卡、簽帳信用卡放在手機裡，甚至可以在 Google 錢包加入當地的交通票證，就可以透過感應支付、用手機來付款。
📍Google 智慧鏡頭 : 到了目的地，如果看到一道當地的美食、但不知道那個是什麼，就可以拍張照片，並且透過 Google 的智慧鏡頭來找答案。而且不只是這樣，還可以使用「在我附近（near me）」的功能來搜尋，就可以找到附近有哪些餐廳有提供這道美食。另外，鏡頭也支援即時翻譯，把鏡頭對準文字，鏡頭上就會出現翻譯的文字。