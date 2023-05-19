台股早盤漲逾80點、衝到16184點 國防與電力供應強勢走高
美國市場對債務上限談判抱持樂觀態度，美股四大指數昨（18）日皆收紅，台北股市今（19）日也跟著開高，早盤一度漲80點，來到16184點。權值王台積電早盤漲5元，來到535元，漲1%左右。其他重要電子股大多走高，其中廣達漲3%多，股價超車鴻海。而今日盤面焦點為國防軍工、電力供應概念股，散熱族群也亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數18日上漲115.14點，或0.34%，收33535.91點；那斯達克指數上漲188.27點，或1.51%，收12688.84點；標普500指數上漲39.28點，或0.94%，收4198.05點；費城半導體指數上漲98.80點，或3.16%，收3223.49點。
台北股市早盤一度漲80點，來到16184點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲5元，來到535元，漲1%左右。聯電、世界先進、力積電小漲。其他重要電子股，聯發科、南亞科、友達、大立光、國巨、台達電走高，漲幅0.4%到0.8%，鴻海、日月光在平盤附近，緯創、英業達漲1%以上，廣達漲3%多，來到105.5元，股價超車鴻海的102元。
今日電力供應概念股強勢，東元漲3%，中興電、華城漲2%，泰藝、樂事綠能漲1%。另外，國防軍工概念股同樣亮眼，星通飆漲停，千附精密漲8%，公準漲4%，全訊與jpp-KY漲2%以上。而散熱族群也紅通通，建準漲3%，泰碩、協禧、健策、尼得科超眾漲1%左右。