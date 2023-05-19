遠傳、亞太合併案獲公平會受理！台台併暫未公告

與迪尚特戰火升級！迪士尼取消佛州興建新園區計畫

▲迪士尼（Disney）取消在美國佛羅里達州中部興建新員工園區的計畫，是與共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）交鋒所產生的最新連鎖反應。（圖／美聯社／達志影像）
▲迪士尼（Disney）取消在美國佛羅里達州中部興建新員工園區的計畫，是與共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）交鋒所產生的最新連鎖反應。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社紐約18日綜合外電報導）迪士尼（Disney）今天取消在美國佛羅里達州中部興建新員工園區的計畫，這是迪士尼與共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）交鋒所產生的最新連鎖反應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，迪士尼樂園、體驗與產品主席狄馬羅（Josh D'Amaro）在備忘錄中表示，由於自最初宣布計畫以來發生「相當大的變化」，「包括新的領導層和不斷變化的商業條件」，迪士尼將不會推進諾娜湖（Lake Nona）計畫。

這項計畫於2021年7月首次宣布，預期將把2000個工作機會從加州遷至諾娜湖。諾娜湖位於佛州奧蘭多（Orlando）龐大的迪士尼世界（Disney World）度假區以東約30公里處。

奧蘭多商業集團當時表示，員工將包括數位技術、金融和產品開發人員，平均年薪為12萬美元。

根據先前的媒體報導，這項計畫估計投資額為8.64億美元（新台幣265億元）。

但迪士尼與迪尚特之間的戰火越演越烈。據報導，迪尚特計劃下週正式投入2024年美國總統大選選戰，爭取共和黨總統候選人提名。

迪尚特因為支持禁止在小學開設性取向和性別認同課程的法律，遭迪士尼批評因而點燃雙方戰火。

迪尚特於是在2月終止迪士尼對其特別自治區的控制權。迪士尼這座規模有如城市一樣大的樂園原先擁有自治權，可以管理自己的分區和基礎設施計畫，不受國家法規約束。

迪尚特甚至還提出在樂園附近建造新監獄的想法。迪士尼樂園在佛州雇用7萬5000名員工，每年吸引5000萬人次的遊客。

但去年11月回歸擔任迪士尼執行長的艾格（Bob Iger）不甘示弱進行反擊。今年4月，迪士尼控告迪尚特，稱這位佛州州長的行為是「政府有針對性的報復行動」，侵犯公司的言論自由權。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1120519

G7廣島峰會　巴西總統魯拉抵達日本

美國與G7持續力挺烏克蘭　將公布對俄新制裁

英日廣島協議：台海和平是國際安全不可或缺一部分

烏克蘭部隊在巴赫姆特周邊挺進　擊退俄軍攻勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀