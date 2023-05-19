整夜雷雨炸328毫米！新竹淹水「以為在溯溪」 災情畫面曝光
受到第三波梅雨鋒面的影響，中央氣象局今（19）日一大早針對桃竹苗發布大雷雨、豪雨特報，其中新竹縣市從凌晨三點開始雷雨狂炸，截至早上6點為止，新竹縣新豐鄉雨量累積328毫米，多處地下道淹水吞沒車輛、民眾住宅區泡水傢俱受損，許多路面上也都是積水的畫面曝光，當地民眾苦笑稱「早上出門還以為在溯溪」。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象局清晨針對新竹縣、苗栗縣發佈即時大雷雨訊息，預計截至今晨6時45分，新竹縣新豐鄉累積雨量達328毫米。臉書粉專「燒胖 新豐店 原燒胖福利社」發文，並拍下新豐地下道灌入大量雨水的景象，指出「半夜下班回家，店附近地下道淹滅了，回家路上以為我在溯溪。」
另外，在臉書社團「新竹大小事」、「新竹爆料公社」中，也有不少人貼出當地淹水的災情，有的是民宅外的道路淹水，也有人是家裡淹水傢俱泡在水裡，另外則是有多個地下道直接積水無法通行，不少網友都紛紛開玩笑表示「出門以為在泛舟」、「我直接果斷讓小孩子在家了，反正今天禮拜五」、「不送小孩上課了，雨大又淹水」。
而對於新竹淹水情況，新竹市府則指出，市府團隊早已嚴陣以待，同時將護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道地下道皆封鎖，確保用路人安全，也請用路人避開該路段，勿強行通過，另如有行經低窪地區周邊亦請務必小心。
至於雨勢何時會趨緩，氣象達人彭啟明也在臉書粉專發文表示，凌晨開始顯著的閃電落雷報到，並發出今日預警，「由於鋒面影響，各地短暫雷陣雨機會增加，特別是中北部地區。晚間雨量將趨緩，外出請帶傘並注意安全。」