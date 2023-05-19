數位醫療輔助治療成效彰　產官學攜手研討未來趨勢及實踐

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數位科技助精準追蹤成效 有效降低住院天數數位健康技術的應用十分廣泛，包含數據分析與運用、遠端診療、健康監測等。英國格拉斯哥大學Olivia Wu教授與Neil Hawkins教授分享，數位科技介入將有助改善病患的疾病狀況。
以慢性阻塞性肺病為例，研究證實在數位科技輔助下，透過即時監測病患狀況並共享醫療團隊，將有效減少患者住院和佔用床位天數。而國衛院群體健康科學研究所邱弘毅所長也認為，穿戴式裝置可幫助患者更了解生活型態改變對於健康的影響，進而提升病患行為改變的意願、提升照護品質。而當數位健康技術的發展持續，將可能改變醫療現況，屆時包含疾病的治療準則、甚至是健保資源配置的合理性也該重新評估與調整。
健保資料庫應用廣 數位健康推動迫在眉梢台北醫學大學數據處數據長許明暉教授表示，數位健康技術可突破過去的醫療限制，對於診斷、治療、疾病預測、促進研究發展等皆有幫助。國立陽明交通大學前校長郭旭崧教授補充，正如我國健保大數據就蘊含豐富的健康訊息，值得更多產業學術界共同研究，以了解國人的健康狀況、疾病風險、甚至是治療成果等。而衛生福利部中央健康保險署醫務管理組黃兆杰組長分享，政府也正積極運用數位科技，舉例在疫情之下，政府對遠距醫療、視訊診療等都有相關推動與放寬。然數位健康技術的推動仍需法源、財政、科技以及可靠的真實數據佐證方可更順利推進。
數位健康發展與民眾息息相關 加速發展各界協力缺一不可台灣羅氏醫療診斷設備公司總經理吳慶城分享，想要提升預防、治療、照護到健保制度規劃，數位健康科技的準確度和安全性非常重要，而這部分正需產業界的投入，透過優質的檢驗設備、整合性的技術與支援系統獲取。數位發展部數位產業署署長呂正華表示，數位健康技術的應用和發展需要跨領域合作是產官學的共識，期待各方攜手共同造福更多民眾。
▲天主教輔仁大學醫學院數據科學中心16日舉辦首屆數位健康技術國際研討會，邀集國內外專家學者共同探討數位健康在診斷、預測、治療的最新趨勢和應用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57884
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