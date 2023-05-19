鐵質比蘋果更多！　4招挑選香甜多汁的水蜜桃

水蜜桃小檔案

產地



桃園、新竹、苗栗、台中、南投、嘉義、高雄、花蓮、台東





特性



屬薔薇科落葉小喬木，小枝光滑，芽有短柔毛，葉橢圓狀披針形，邊緣有鋸齒，無毛，花單生，粉紅色，有短花梗、萼片。質地細緻，多汁味美，屬溫帶高級水果。





營養成分



水、蛋白質、脂肪、碳水化合物、天然纖維、維生素A、維生素B1、維生素B2、菸鹼酸、維生素C、鈣、磷、鐵、鉀。





料理方式



水蜜桃氣泡飲、水蜜桃果凍或布丁、水蜜桃派等甜點。鹹食則可烹調成蜜桃雞湯、蜜桃魚，別有風味。





挑選方式



１果實對稱飽滿、縫合線雙邊果肉平整對稱。



２果實重量重。



３香氣濃郁、果實變軟



４熟度要高，果皮紅不紅跟甜度無關。



＊水蜜桃嬌柔脆弱，挑選時盡量不以手碰觸，若要用手，請以指腹和手掌輕柔拿起。



