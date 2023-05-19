「全家網購創單日賣6萬片」生吐司　5款新口味竟有蘇澳漁船黑鮪魚

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島嶼生吐司創辦人陳威宇從事烘焙原料供應商十多年。多年來致力推廣的台灣小麥加上加拿大、美國的優質小麥調配出黃金比例的麵粉，用料講究，像是鮮乳坊的鮮奶、法國動物性鮮奶油、澳洲天然奶油、奶粉等。
他並投資全自動化烘焙工廠，每天中午用風味很強的嘉義東石台灣小麥培養製作生吐司用的魯邦菌種，到了晚上，利用原本工廠的休息時間去低溫發酵生吐司的麵團，18~22個小時的發酵時間，是成就美味的關鍵。陳老闆解釋：「用機器取代人力，利用離鋒時間生產降低電力成本，是島嶼生吐司能夠取得價格優勢的最大原因。」
生吐司有著含水量高、保濕度好等優點。這次全新推出限量甜口味的「雪見大福生吐司厚片」、「法芙娜巧克力生吐司厚片」、雙色「黑芝麻生吐司厚片」，還有兩款「蘇澳黑鮪魚生吐司厚片」及「金華火腿生吐司厚片」鹹口味，其中的黑鮪魚口味是特別請蘇澳漁船將捕撈起來的黑鮪魚，在漁船上趁新鮮煮熟後直接油封，加上輕烤過的洋蔥和黑胡椒，吃得出黑鮪魚的獨特香氣，因為製作費時價高，限6尾黑鮪魚製成生吐司的份量。生吐司每片55~75元。鹹甜皆有，簡單覆熱，就是份早餐或下午茶點心。
另外，以招牌「法式土司」與「班尼迪克蛋」等經典料理聞名的「紐約早午餐女王Sarabeth’s」日前於Mitsui Shopping Park LaLaport北館開設台中首店，推出新品包含「曼哈頓炸雞鬆餅」、「洋梨杏仁法式土司」、「蜂蜜燕麥法式土司」、「焙煎厚培根酪奶鬆餅」等。即日起至5/26開放早鳥線上訂位，於用餐前一日成功訂位，贈送180元的「奶油蕈菇濃湯」。6/18(日)前內用消費滿1500元，可獲得價值390元的主廚推薦「檸檬肉桂法式土司」。