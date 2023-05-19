豪雨特報／新竹新豐灌進342毫米！午後雨往南炸 降雨趨緩等這時
（11:28更新）梅雨季第3波鋒面昨（18）晚逐漸南下，中央氣象局今（19）日上午10時20分持續發布豪雨特報，目前新竹縣為大豪雨警戒範圍，新竹市、苗栗縣、桃園市為豪雨警戒，有局部大雨或豪雨，新北市為大雨警戒範圍，有局部大雨發生機率。另外氣象局稍早也更新「大雷雨即時訊息」，提醒苗栗縣慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續時間將到今日中午12時30分為止。氣象局預估，今（19）日白天是這波鋒面影響雨勢最大的時候，截至上午9點，雨量最大為新竹縣新豐鄉，累積破342毫米雨量，入夜後雨勢將會逐漸趨緩，直接週六白天又有一波鋒面。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報指出，鋒面逐漸往南移，接下來竹苗地區注意強降雨。下半天水氣通往中南部，尤其是山區雨勢較明顯，不過鋒面南移後遇到山脈地形會破壞結構，雨勢到了中午過後就會逐漸趨緩，整體到了晚間鋒面才會更為減弱，降雨就會大幅度趨緩。
到明（20）日鋒面幾乎遠離，全台剩下短暫陣雨，雷擊情況沒有那麼明顯，直到21日後各地陸續放晴，不過另一波鋒面也逐漸靠近，要注意中午過後會有熱對流，局部高溫有機會達30度以上。22日開始又受到另一波鋒面影響，全台各地有陣雨或雷雨的情況發生。
今日白天高溫受雲量增多及降雨影響，全台各地的白天高溫都有所下滑，北部攝氏24至30度、中部攝氏23至31度、南部攝氏25至32度、花東攝氏24至29度。