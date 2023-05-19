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台灣最強美魔女！48歲賈靜雯超凍齡　網友點名這3位60歲女星無敵

▲賈靜雯（左）、陳美鳳是網友公認最強美魔女。（圖 / 臉書）
▲賈靜雯（左）、陳美鳳是網友公認最強美魔女。（圖 / 臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

女明星除了要維持好的體態，保養也一點都不能馬虎，臉上有細紋、斑點都會被放大檢視，如何保持凍齡的樣貌，也是女明星的一門功課。近日有網友在PTT上發問「台灣最強美魔女是誰」，原PO認為是48歲的蔡淑臻，不過大批網友狂推48歲的賈靜雯，而這幾位女星也被點名駐顏有術，貼文一出後立刻引起討論。

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▲蔡淑臻和李沛旭長跑8年分手。（圖／翻攝自蔡淑臻臉書）
▲蔡淑臻已48歲，網友讚嘆看不出年紀。（圖／翻攝自蔡淑臻臉書）
▲47歲賈靜雯保養有道。（圖／賈靜雯臉書）
▲賈靜雯是最多人公認的美魔女。（圖／賈靜雯臉書）
有網友在PTT八卦版問卦「台灣最強美魔女是誰？」並點出她心中第一名是48歲的蔡淑臻，大讚她「保養功力滿厲害的」。而被最多網友點名同樣也是48歲的3寶媽賈靜雯；其次還有好久不見的戈偉如，目前已經58歲，一點也看不出年紀；52歲的蘇慧倫也被公認是美魔女，凍齡樣貌讓人讚嘆。此外，被網友點到的名單還包含葉全真、蕭薔、江祖平、天心、林依晨等女星。

▲蘇慧倫出席代言活動。（圖／記者葉政勳攝, 2023.03.30）
▲52歲蘇慧倫凍齡有術。（圖／記者葉政勳攝, 2023.03.30）
▲陳美鳳低領薄紗褲裝展現曼妙身材。（圖／皇宣緣）
▲66歲陳美鳳保養得宜。（圖／皇宣緣）
▲講到美魔女，網友總會提到凍齡始祖潘迎紫。（圖 / 潘迎紫微博）
▲講到美魔女，網友總會提到凍齡始祖潘迎紫。（圖 / 潘迎紫微博）
不過有網友認為「美魔女」應該要是60歲以上的，符合這資格在討論名單裡的，有66歲陳美鳳、73歲潘迎紫、68歲白冰冰，有「台灣最美歐巴桑」之稱的陳美鳳是最多人點名的，從出道紅到現在，至今仍活躍於螢光幕前，主持、演戲都經營得有聲有色。潘迎紫更是有「不老妖姬」的稱號，憑藉主演《神鵰俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等古裝劇，成為80年代當紅明星，潘迎紫近年鮮少出席活動，僅偶爾在社群公開生活照，每每發出近照，都讓人讚嘆她的保養功力。

▲白冰冰爆料當年費貞綾（恆述法師）對邢峰狂罵7字經的故事。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲白冰冰68歲仍活躍舞台上。（圖／高雄流行音樂中心提供）

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