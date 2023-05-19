端午連假出遊返鄉必看！台鐵、民航加班購票時刻出爐

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民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，例如5月22日訂票者，應於5月24日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。
而台鐵部分，自6月21日起至6月26日止，全線加開各級列車共計152班。其中包含東部地區實名制列車6班、彰化-花蓮跨線EMU3000型自強號列車10班、彰化-花蓮跨線太魯閣自強號列車2班及6月22日至6月25日湖口-花蓮EMU900型區間快車8班、七堵-高雄EMU900型區間快車8班、豐原-潮州EMU900型區間快車8班、二水-高雄EMU900型區間快車8班。另為加強疏運旅客，6月21日至6月26日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵端午連續假期車票自5月24日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於5月25日 0時起，開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
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