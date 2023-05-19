NBA季後賽／金塊108:103勝湖人！詹皇關鍵「放槍」　Murray砍37分

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開賽這樣的調整似乎收到不錯的效果，湖人打出一波6:0的攻勢，不過在金塊利用快攻開始反擊後，湖人很快換上了Schroder加強進攻能力。金塊首節就面臨很嚴重的犯規麻煩，甚至必須要換上此前不在輪換中的Reggie Jackson上來頂替一段時間。兩隊防守強度都比上一場更高，合計發生9次失誤，首節打完戰成27:27平手。
次節八村壘連進2球，他個人開賽5投5中，幫助球隊打出9:0攻勢，金塊很快喊出兩次暫停，除了陷入犯規麻煩之外，金塊防守端不夠專注，出現很多交代和判斷上的失誤，讓湖人球員輕鬆得分。
在湖人一度領先到11分的情況下，金塊靠Jokic的3分打和Kentavious Caldwell-Pope的三分球追趕上來，不過在Jamal Murray半場13投3中的低迷表現下，他們兩節打完仍以48:53落後。
易籃再戰後，Murray表現依舊掙扎，投籃明顯失去信心，不過在喊出暫停後，金塊重新做好轉移球，在替補後衛Bruce Brown連得5分、助隊打出10:0的反擊，三節戰罷只落後3分。
末節Michael Porter Jr.高難度三分球命中，讓金塊追平比數，之後金塊決定讓Jokic下場休息，這一段期間Murray大復活，連續兩顆三分球，讓金塊取得4分領先。
暫停回來後，Murray又是幫忙防守造成湖人失誤，Bruce Brown反擊中投進三分球，金塊拉開到7分差。之後金塊完全進入到進攻狀態之中，Davis兩罰一中後，Murray後撤步高難度三分再中，Davis傳球失誤，回過頭來Porter手遞手戰術後投進外線，這一節一波20:5的高潮，讓金塊領先到12分。
不過主場軍之後防守有些鬆懈，加上一次不應該的失誤，讓湖人重新追趕上來。雙方5分差，湖人有機會縮小分差，比賽最後2分鐘，Austin Reaves命中打板三分球，雙方回到一顆球權差距。
Murray製造犯規站上罰球線，他兩罰俱中，金塊暫停回來之後發生失誤，但James居然錯失一記他十拿九穩的上籃，湖人被迫犯規，Murray接下來6罰5中，James發生掉球失誤，比賽結束。
這場比賽Jokic又拿到「大三元」數據，他全場23分17籃板12助攻；Murray命中6顆三分球，得到了37分。湖人方面，八村壘10投8中、攻下21分，James得到22分9籃板10助攻，Davis拿到18分14籃板。
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