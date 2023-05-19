開放家長陪考！國中教育會考明登場、今天下午3點到5點看考場

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全國試務會提醒，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。非應試用品，包括妨害考試公平用品，如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等；或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響的用品，如行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如MP3、MP4等）、時鐘、鬧鐘、電子鐘、呼叫器、收音機等，皆不得攜入試場。
考生若不慎將非應試用品攜入試場，應於考試開始前放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試期間，隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，5科記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。過去試場違規均以此為大宗，全國試務會請考生特別注意。
教育部呼籲，5月20、21日考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動，倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。
全國試務會提醒所有考生，注意考場位置及交通狀況，儘早出門並避開周遭活動路線，以免交通壅塞延誤抵達時間。112年國中教育會考相關資訊，請上國中教育會考網站查詢。